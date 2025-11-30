Китай знову посідає місце серед лідерів майнінгу Bitcoin Сьогодні 22:22 — Криптовалюта

Китай знову посідає місце серед лідерів майнінгу Bitcoin

Майнінг Bitcoin відновлюється в Китаї, попри заборону, що була введена чотири роки тому, оскільки приватні та корпоративні майнери використовують дешеву електрику та бум дата-центрів у деяких енергетично багатих провінціях.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Китай був найбільшим у світі країною для майнінгу криптовалют до того, як Пекін заборонив всю торгівлю та майнінг криптовалют у 2021 році, посилаючись на загрози фінансовій стабільності країни та необхідність економії енергії.

Після того як частка Китаю на світовому ринку майнінгу Bitcoin впала до нуля через заборону, країна повернулася на третє місце з часткою в 14% до кінця жовтня, згідно з даними Hashrate Index, що відстежує активність майнінгу BTC

Відновлення майнінгу Bitcoin, що також підтверджується швидким відновленням продажів виробника ригів Canaan Inc в Китаї, може стати підтримкою попиту та ціни на найбільшу криптовалюту світу.

Ван, приватний майнер з Сіньцзяна, сказав, що він почав майнінг наприкінці минулого року в енергетично багатій провінції.

«Багато енергії не можна передати з Сіньцзяна, тому її споживають у вигляді криптомайнінгу», — сказав Ван, попросивши використовувати тільки його прізвище.

«Нові майнінгові проєкти зараз будуються. Можу сказати одне: люди майнять там, де електрика дешева».

