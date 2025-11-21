Крипторинок переживає найбільше місячне просідання з 2022 року
Ціна Bitcoin продовжує знижуватись і підходить до найслабшого місячного показника з 2022 року, коли сектор криптовалют пережив хвилю банкрутств.
Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на Bloomberg.
Так, у п’ятницю біткойн подешевшав на 6,4% до 81 629 дол. Другий за капіталізацією Ефіріум впав на 7,6% і опустився нижче 2700 дол. Багато менших токенів також показали схоже просідання.
Згідно з CoinGecko, загальна ринкова вартість криптовалют знизилась нижче 3 трлн дол. уперше з квітня.
Найбільше місячне падіння з 2022 року
У листопаді біткойн втратив приблизно чверть своєї вартості. Це найбільше місячне зниження з червня 2022 року. Попри прокриптовалютну політику адміністрації президента США Дональда Трампа і активне зростання інституційного використання криптовалют, біткойн подешевшав більш ніж на 30% після рекордного зростання на початку жовтня.
Причини різкого обвалу
Падіння пов’язане з хвилею ліквідацій, яка пройшла 10 жовтня і знищила 19 млрд дол. у вигляді леверидж-токенів. Загальні втрати ринку після цього досягли приблизно 1,5 трлн дол. від сукупної вартості всіх криптовалют.
Наприкінці жовтня почав продавати великі обсяги біткойнів криптогаманець під назвою Owen Gunden. Він зберігав монети з 2011 року і продав токени на суму 1,3 млрд дол. За даними Arkham Intelligence, у четвер цей гаманець позбувся останніх біткойнів.
Настрої на ринку погіршуються
Індекс настроїв інвесторів у криптовалюти, який враховує волатильність, динаміку ринку та попит, знизився до мінімуму з часу кризи 2022 року.
За даними Coinglass, індикатор зараз показує «екстремальний страх» серед учасників ринку. Торік він становив 94 одразу після перемоги Дональда Трампа на президентських виборах.
