0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Крипторинок переживає найбільше місячне просідання з 2022 року

Криптовалюта
124
Крипторинок переживає найбільше місячне просідання з 2022 року
Крипторинок переживає найбільше місячне просідання з 2022 року
Ціна Bitcoin продовжує знижуватись і підходить до найслабшого місячного показника з 2022 року, коли сектор криптовалют пережив хвилю банкрутств.
Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на Bloomberg.
Так, у п’ятницю біткойн подешевшав на 6,4% до 81 629 дол. Другий за капіталізацією Ефіріум впав на 7,6% і опустився нижче 2700 дол. Багато менших токенів також показали схоже просідання.
Згідно з CoinGecko, загальна ринкова вартість криптовалют знизилась нижче 3 трлн дол. уперше з квітня.

Найбільше місячне падіння з 2022 року

У листопаді біткойн втратив приблизно чверть своєї вартості. Це найбільше місячне зниження з червня 2022 року. Попри прокриптовалютну політику адміністрації президента США Дональда Трампа і активне зростання інституційного використання криптовалют, біткойн подешевшав більш ніж на 30% після рекордного зростання на початку жовтня.

Причини різкого обвалу

Падіння пов’язане з хвилею ліквідацій, яка пройшла 10 жовтня і знищила 19 млрд дол. у вигляді леверидж-токенів. Загальні втрати ринку після цього досягли приблизно 1,5 трлн дол. від сукупної вартості всіх криптовалют.
Наприкінці жовтня почав продавати великі обсяги біткойнів криптогаманець під назвою Owen Gunden. Він зберігав монети з 2011 року і продав токени на суму 1,3 млрд дол. За даними Arkham Intelligence, у четвер цей гаманець позбувся останніх біткойнів.

Настрої на ринку погіршуються

Індекс настроїв інвесторів у криптовалюти, який враховує волатильність, динаміку ринку та попит, знизився до мінімуму з часу кризи 2022 року.
За даними Coinglass, індикатор зараз показує «екстремальний страх» серед учасників ринку. Торік він становив 94 одразу після перемоги Дональда Трампа на президентських виборах.
За матеріалами:
Укрінформ
Криптовалюта
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems