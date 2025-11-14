ПАРТНЕРСЬКА Binance запускає демо-торгівлю для користувачів в Україні Сьогодні 14:19 — Криптовалюта

13 листопада 2025 року — Binance, найбільша у світі криптобіржа за кількістю користувачів та обсягом торгів, оголошує про доступність платформи Binance Demo Trading для користувачів по всій Україні. Новий режим створено, щоб дати трейдерам — передусім початківцям — безпечне середовище для практики на спотовому та ф’ючерсному ринках із використанням віртуальних коштів. Моделюючи реальні ринкові умови без ризику втрати грошей, Binance Demo Trading допомагає здобути впевненість, відпрацювати навички та краще зрозуміти динаміку крипторинків перед переходом до реальної торгівлі.

Binance Demo Trading — це інтуїтивний віртуальний інтерфейс, що дає змогу без фінансового ризику ознайомитися з повним набором торгових продуктів Binance. Платформа підтримує спотову торгівлю та ф’ючерси (USDⓈ-M і COIN-M) в єдиному зручному інтерфейсі. Вона підходить як новачкам, так і досвідченим трейдерам, які хочуть тестувати нові стратегії. Реалістичний досвід роботи з віртуальними коштами допомагає розібратися з типами ордерів, ринковими рухами та управлінням портфелем у контрольованому середовищі.

У демо-режимі користувачі можуть відпрацьовувати угоди з широким переліком спотових і ф’ючерсних пар, отримуючи практичний досвід роботи з різними інструментами. Платформа віддзеркалює рухи цін у реальному часі та дані книги ордерів, забезпечуючи автентичний торговий досвід. Доступні ключові інструменти Binance: сторінка «Ринки» для аналізу торгових пар та «Активи» для відстеження віртуального портфеля. Платформа зручна у використанні й доступна як на сайті Binance, так і в мобільному застосунку — тренуватися можна будь-де та будь-коли.

Користувачам в Україні достатньо увійти у свій акаунт Binance і обрати «Почати демо-торгівлю» (Start Demo Trading). Нові користувачі можуть швидко створити акаунт і відразу отримати доступ до демо-середовища. Усередині доступні сторінки «Ринки», «Торгівля» та «Активи» — щоб переглядати пари, розміщувати симульовані угоди та керувати віртуальним балансом. Інтерфейс майже ідентичний режиму реальної торгівлі, тож перехід на «лайв» відбувається безшовно. Коли будете готові, натисніть «Повернутися до реальної торгівлі» (Back to Live) у правому верхньому куті сторінки.

«В Україні ми спостерігаємо помітне зростання інтересу до криптовалют і їхнього використання. Водночас багатьом новим трейдерам складно орієнтуватися у складності та волатильності ринку цифрових активів. Демо-торгівля Binance закриває цю потребу: вона дає змогу вчитися, експериментувати й набиратися впевненості без ризику фінансових втрат. Ініціатива відображає нашу відданість фінансовій освіті та інклюзії, надаючи людям інструменти для безпечної й усвідомленої участі у цифровій економіці. Знижуючи бар’єри входу, ми допомагаємо сформувати більш поінформовану й стійку трейдерську спільноту в регіоні», — зазначив Кирило Хомяков, регіональний керівник Binance у Центральній та Східній Європі, Центральній Азії та Африці.

Доступ до Binance Demo Trading не вимагає проходження верифікації особи чи відкриття ф’ючерсного акаунта — платформа максимально відкрита для широкого кола користувачів. Учасники можуть будь-коли обнулити свій віртуальний баланс і стартувати заново, тестуючи різні торгові підходи. Водночас частина просунутих функцій «лайв"-режиму (наприклад, маржинальна торгівля або окремі типи ордерів) у демо може бути недоступною. Важливо: результати, отримані у демо, не гарантують аналогічних результатів під час реальної торгівлі, адже на неї суттєво впливають ринкові умови та емоційні фактори. Платформа призначена насамперед для навчання та практики.

Застереження: Платформа демо-торгівлі є симульованим середовищем, наданим виключно для тестування, з використанням умовних токенів цифрового протоколу, які не мають економічної чи грошової вартості. Ваша активність у демо-середовищі відокремлена від будь-яких реальних інвестицій і може включати функції, відсутні у режимі реальної торгівлі. Показники у демо-режимі не є надійним індикатором майбутніх результатів або прибутковості під час реальної торгівлі. Докладніше — у Demo Trading Terms of Use.

Про Binance

Binance — глобальна блокчейн-екосистема, що стоїть за найбільшою у світі криптобіржею за обсягом торгів і кількістю зареєстрованих користувачів. Binance довіряють понад 260 млн людей у 100+ країнах завдяки індустрійному рівню безпеки, прозорості, швидкості торгового рушія, захисту інвесторів та широкій лінійці продуктів і сервісів — від трейдингу та фінансів до освіти, досліджень, соціальних ініціатив, платежів, інституційних послуг і Web3-функцій. Місія Binance — розвивати інклюзивну криптоекосистему, розширюючи свободу грошей і фінансовий доступ для людей у всьому світі.

