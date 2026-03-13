Біткоїну прогнозують падіння до $10 тис. — причини 13.03.2026, 01:05 — Криптовалюта

Аналітик Bloomberg прогнозує падіння біткоїна до $10 тис.

Старший стратег із товарних ринків Bloomberg Intelligence Майк МакГлоун, який відомий своєю ведмежою позицією щодо біткоїна, знову підтвердив прогноз падіння криптовалюти до $10 тис. В інтерв’ю для проєкту Ellio Trades він пояснив, чому дотримується такої оцінки та які ризики бачить для крипторинку.

Чому аналітик очікує падіння біткоїна

МакГлоун уже раніше неодноразово заявляв про можливе падіння біткоїна до цього рівня. Уперше він озвучив такий прогноз ще у грудні 2025 року, а згодом повторив його наприкінці лютого 2026 року.

На його думку, поточний цикл на крипторинку близький до завершення, а макроекономічні чинники створюють додаткові ризики для першої криптовалюти.

Водночас ведучий Ellio Trades нагадав, що у 2018 році аналітик прогнозував падіння біткоїна до $1100. Тоді цього не сталося, однак ціна знизилася приблизно до $3 тис.

Сам МакГлоун так прокоментував той прогноз:

«У моїй роботі — і в макростратегії загалом — потрібно бути готовим якийсь час виглядати ідіотом, коли ти бачиш те, що, на твою думку, станеться пізніше».

Надлишок криптовалют і слабка динаміка ринку

Як один із ключових індикаторів аналітик використовує Bloomberg Galaxy Crypto Index. За його словами, індекс знизився приблизно на 20% у 2025 році і ще на 20% — у 2026 році, і наразі немає очевидних причин для зміни цього тренду.

«Одна з ключових причин у тому, що всі, як і раніше, хочуть викуповувати просадки, а таке зазвичай буває саме на ведмежих ринках. Але ще важливіше — колосальний надлишковий обсяг пропозиції криптовалют», — зазначив МакГлоун.

На його думку, реальну цінність для більшості інвесторів мають насамперед доларові стейблкоїни. Водночас вони займають лише невелику частку ринку, тоді як решта капіталізації припадає на «інші 36 млн криптовалют».

Експерт також вважає, що після запуску біржових фондів (ETF) та періоду стрімкого зростання цін після обрання Дональда Трампа ринок фактично досяг пікових значень.

«Мій головний тезис у тому, що після запуску ETF і після періоду, коли було обрано Трампа і стався цей найпотужніший „памп“, ціни фактично сформували пік. Це і був мій тезис. Я був надто раннім, але зараз ми все ще перебуваємо у фазі похмілля після цього піка. Думаю, це надовго, і закінчиться все лише тоді, коли ринок очиститься від величезної кількості зайвого», — вважає МакГлоун.

Чи стане $10 тис. дном для біткоїна

Водночас аналітик наголошує, що рівень $10 000 не обов’язково стане мінімумом ціни.

«Я не розглядаю $10 тис. як „дно“. Він може піти й нижче. Я говорю про найширше торгований, високооб’ємний рівень ціни. Статистики назвали б це „модою“ ціни. Приблизно з 2019−2020 років саме там, у районі $10 тис., біткоїн утвердився як актив», — зазначив він.

За словами МакГлоуна, крипторинок стає дедалі більш взаємопов’язаним. Біткоїн усе сильніше корелює з іншими цифровими активами, тому на його ціну впливають просадки, спричинені надлишковою пропозицією та недостатньою ліквідністю.

Як приклад експерт навів індекс Market Vectors Digital Assets 100 Small Cap, кореляція якого з біткоїном становить 0,84, хоча раніше була від’ємною.

Ризики для світової економіки

Аналітик також вважає, що подібні процеси спостерігаються і на інших ринках високоризикових активів. Наприклад, за його словами, графік індексу S&P 500 демонструє кореляцію з цінами на мідь.

На думку МакГлоуна, пік біткоїна припав на 2023−2024 роки, тоді як золото досягло максимумів у 2025 році. Наступним активом, який може отримати перевагу, він називає короткострокові облігації Казначейства США.

Експерт також попередив про ризики глобальної економічної рецесії:

«Так, глобальна рецесія. І почнеться вона з Китаю. Китай уже в рецесії. Його ще тримають на плаву лише фіскальний і монетарний стимули, а ще в них експорт становить близько 30% ВВП, і решта світу вже починає цьому чинити опір, бо дефляційний тиск стає надто сильним».

Щодо золота, МакГлоун вважає, що цей актив наразі «просто надто сильно зріс». Ба більше, за його словами, позиція у золоті вже наближається до спекулятивної, оскільки 180-денне ковзне середнє волатильності майже досягло максимуму за останні 20 років.

