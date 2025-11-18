Біткоїн опустився нижче $90 000 вперше за сім місяців Сьогодні 11:16 — Криптовалюта

Bitcoin у вівторок впав нижче $90 000 уперше за сім місяців. Це «обнулило» його зростання за 2025 рік, адже криптовалюта втратила майже 30% від жовтневого піка, що перевищував $126 000.

Про це пише Dev.ua з посиланням на Reuters та учасників ринку.

В Азії біткоїн знизився на 2% і торгувався на рівні $89 953. У п’ятницю його ціна опускалася нижче $96 000 уперше за понад шість місяців.

Причини падіння криптовалют

За словами учасників ринку, зниження вартості криптовалют пов’язане з сумнівами щодо можливого зниження відсоткових ставок у США та із загальною нестабільністю на ширших ринках, які втратили імпульс після тривалого зростання.

Голова Гонконзької асоціації Web3 Джошуа Чу зазначив, що каскадний розпродаж посилюють компанії та установи, які зафіксовують прибутки після періоду зростання. За його словами, це поглиблює ризики поширення проблем на ринку, адже за умов макроекономічної невизначеності довіра слабшає дуже швидко.

Падіння курсу біткоїна вплинуло на компанії, що працюють у сфері цифрових активів. Зниження торкнулося Strategy, майнерів Riot Platforms та Mara Holdings, а також біржі Coinbase.

Паралельно у на ринках Азії спостерігалося падіння, яке особливо позначилося на акціях технологічних компаній Японії та Південної Кореї.

Криптовалюта ефір протягом кількох місяців також перебуває під тиском. Вона втратила майже 40% від серпневого піку вище $4955 та опустилася до $2997, що на 1% нижче порівняно з попередніми показниками.

Ризики для інших ринків

Падіння біткоїна на початку року стало передвісником ширшого розпродажу, який торкнувся фондових ринків у квітні після запровадження американських тарифів. Це викликає занепокоєння, що нинішнє зниження може стати провісником подальшого тиску на інші активи.

«Настрої на крипторинку досить низькі, і такими вони залишаються з жовтня, коли волатильність на ринку залишалася високою. Наступний рівень підтримки — $75 000, і він може бути досягнутий, якщо волатильність на ринках залишатиметься високою», — заявив Метью Дібб, головний інвестиційний директор Astronaut Capital.

«Загалом, це був чудовий рік для інвесторів, проте ближче до кінця року занепокоєння очевидно зростає. Ми можемо спостерігати подальшу волатильність протягом наступних кількох тижнів, коли настане різдвяний торговий період», — зазначив Нік Твідейл, головний ринковий аналітик AT Global Markets у Сіднеї.

