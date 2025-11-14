0 800 307 555
Збитки на мільйони: коти зупинили роботу ферми з майнінгу біткоїнів

Фото зегенроване ШІ
Фото зегенроване ШІ, ru.freepik.com
Майнер біткоїнів у Внутрішній Монголії (район Китаю) втратив мільйони доларів після того, як майже 200 безпритульних котів, шукаючи тепло, зіпсували обладнання в його майстерні. Коти згорнулися клубочками просто на графічних процесорах (GPU) та заблокували вентиляцію.
Про це повідомляє Cryptopolitan.
Як повідомила сторінка Roar Wildlife News у Facebook, котів знайшли, коли вони зручно влаштувалися всередині приватного майнінгового центру.
Працівники розповіли журналістам, що безпритульні коти з’явилися біля об’єкта на початку жовтня, під час холодного сезону, шукаючи притулок і тепло від працюючих машин. Упродовж кількох тижнів кількість тварин збільшилася приблизно до 200, перетворивши криптоферму на своєрідний притулок для котів.
Збитки на мільйони: коти зупинили роботу ферми з майнінгу біткоїнів
Кожного разу, коли тварини засинали на машинах, продуктивність відеокарт знижувалася. Це зменшувало хешрейт і вимагало дорогого оновлення обладнання. Врешті-решт пухнастики спричинили повну зупинку систем охолодження, що змусило весь об’єкт припинити роботу.
Попри збитки, власник, якого колеги описують як людину, що все життя любить тварин, вирішив не виганяти котів. Імпровізований притулок облаштували поруч із головним залом для майнінгу — з утепленими стінами та підстилками, щоб тварини не мерзли.
«Це мило і зворушливо, але ці „ліжка“ буквально коштували нам мільйони доларів. На щастя, чоловік, який володіє цими машинами, — „котолюб“. Він купив понад 200 обігрівальних килимків, і нам наказали облаштувати для котів окрему кімнату», — розповів один із працівників.
Криптоентузіасти миттєво зробили інцидент вірусним, жартуючи, що коти «здійснили наймиліший 51% атак у історії» та нагадали, що навіть «цифрове золото» не може опиратися теплу природи. Деякі користувачі Х вважають знаковим, що з усіх тварин, які могли саботувати «криптонісенітницю», це зробили саме коти, адже саме вони — хребет інтернет-культури.
За матеріалами:
ITC.ua
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
