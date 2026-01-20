В Ірані зросло використання біткоїна на тлі протестів Вчора 08:31 — Криптовалюта

За даними аналітичної компанії Chainalysis, в Ірані за останній місяць суттєво збільшилося використання біткоїна. Від початку протестів обсяг переказів понад $10 тис. на біткоїн-гаманці з автономним зберіганням (self-custody) зріс на 262%.

звіті відзначають, що зросла кількість виведень коштів із криптобірж на невідомі адреси, що свідчить про відмову частини населення від централізованої фінансової системи на користь децентралізованих P2P-розрахунків. Як причини такого попиту на self-custody біткоїна експерти називають швидке падіння курсу іранського ріала та потребу громадян обходити фінансові канали, контрольовані державою.

Дані: Chainalysis

Аналітики також зафіксували сплески криптоактивності в Ірані під час інших значних внутрішніх і геополітичних подій, зокрема після терактів у Кермані в січні 2024 року, ракетних ударів Ірану по Ізраїлю в жовтні 2024 року та під час так званої 12-денної війни. У цей же період найбільша та найпопулярніша іранська біржа Nobitex зазнала зламу на $90 млн.

«Ця модель зростання виведень BTC у періоди підвищеної нестабільності відображає глобальний тренд, який ми спостерігали й в інших регіонах, охоплених війнами, економічними кризами або державними репресіями», — зазначається у звіті.

Chainalysis нагадує, що це не перший випадок різкого зростання прийняття біткоїна в умовах кризи. Раніше компанія фіксувала подібні тенденції в Україні на тлі війни з росією, а також в Аргентині та Венесуелі під час девальвації національних валют. Протести в Ірані тривають із кінця грудня. У їхньому контексті використання біткоїна розглядається і як форма протесту — добровільний вихід громадян із традиційної фінансової системи.

Водночас іранський режим, за даними аналітиків, також використовує криптовалюти для обходу санкцій і відмивання коштів. Той самий звіт Chainalysis вказує, що Корпус вартових ісламської революції (IRGC) може забезпечувати близько половини всієї криптоактивності в Ірані, загальний обсяг якої оцінюється в $7,78 млрд. Окремий звіт TRM Labs раніше повідомляв, що дві криптобіржі у Великій Британії фактично були прикриттям для іранського режиму, а аналітики Elliptic ще раніше вказували на участь Ірану у майнінгу біткоїна з метою монетизації енергоресурсів.

