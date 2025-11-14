0 800 307 555
Нацбанк Чехії тестує операції з біткоїном

Криптовалюта
31
Чеський національний банк повідомив, що придбав біткоїни та інші цифрові активи на блокчейні на суму 1 мільйон доларів, щоб отримати практичний досвід роботи з цифровими ринками. Оцінка цього проєкту запланована через два або три роки.
Про це повідомляє Reuters.
Основу портфеля складають біткоїни. До нього також увійшли стейблкоїни, прив’язані до долара США, а також токенізований депозит. Усі активи придбані через регульовану біржу.
У повідомленні зазначено, що портфель створений для набуття практичного досвіду володіння цифровими активами та тестування пов’язаних процесів.

Що тестує регулятор

У межах тестового портфеля банк перевірятиме повний ланцюг операцій. Серед них технічне адміністрування ключів, багаторівневі процедури погодження, опрацювання кризових сценаріїв, перевірка безпекових механізмів та дотримання вимог у сфері протидії відмиванню грошей.
Голова центробанку Алеш Михль, який уперше висловив ідею вивчення біткоїна у січні, зазначив, що з’являються нові способи здійснення платежів і інвестицій. За його словами, банк хоче бути готовим до цих змін.
Михль наголосив, що у майбутньому користувачі можуть отримати можливість легко купувати токенізовані чеські облігації та інші активи.

Чи можуть цифрові активи стати частиною резервів

Чеський нацбанк заявив, що оцінить результати проєкту. Питання щодо можливого включення цифрових активів до резервів залишають відкритим. Першу ідею про використання біткоїнів у резервах раніше холодно сприйняв Європейський центральний банк. Президентка ЄЦБ Крістін Лагард висловила думку, що біткоїн не стане резервним активом для країн ЄС.
Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Криптовалюта
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
