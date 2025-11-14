0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Стратег Bloomberg прогнозує обвал біткоїна до $50 000

Криптовалюта
44
Стратег Bloomberg прогнозує обвал біткоїна до $50 000
Стратег Bloomberg прогнозує обвал біткоїна до $50 000
Аналітики попереджають, що зростання біткоїна BTC може опинитися під загрозою, попри позитивну динаміку у 2025 році.
За даними Bloomberg Intelligence, криптовалюта подорожчала на 13%, що суттєво поступається зростанню індексу S&P 500 на 17%.
Старший стратег агентства Bloomberg Майк МакГлоун вважає, що ринок демонструє ознаки слабкості, а нинішнє відновлення може завершитися масштабним обвалом.
МакГлоун зазначив, що, попри стабільний приплив інвестицій в ETF, біткоїн поступово втрачає імпульс. За його оцінкою, у 2026 році ціна BTC може знизитися до $50 000 у разі погіршення макроекономічних умов і зменшення інтересу інвесторів до ризикових активів. Він прогнозує, що протягом наступного року біткоїн торгуватиметься в діапазоні від $50 000 до $150 000.
Стратег Bloomberg прогнозує обвал біткоїна до $50 000
У короткостроковій перспективі думки трейдерів розділилися. Аналітик Crypto Rover вважає, що актив уже досяг дна після відновлення з рівня $100 000, що супроводжувалося великими обсягами покупок. Водночас Міхаель ван де Поппе попереджає, що у разі відхилення від ключових рівнів опору можливе повторне тестування зони $90 000-$93 000, якщо біткоїн не втримує підтримку між $100 000 і $103 000.
Читайте також
Bloomberg також звертає увагу на сповільнення темпів зростання високоризикових активів — від криптовалют до міді. Аналітики вважають, що це може свідчити про завершення спекулятивного циклу. Світова економіка, за їхніми словами, переходить у фазу помірного дефляційного тиску, що створює додаткові перешкоди для активів на кшталт біткоїна.
За матеріалами:
noworries
КриптовалютаБіткоін
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems