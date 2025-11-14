Стратег Bloomberg прогнозує обвал біткоїна до $50 000 Сьогодні 05:57 — Криптовалюта

Стратег Bloomberg прогнозує обвал біткоїна до $50 000

Аналітики попереджають, що зростання біткоїна BTC може опинитися під загрозою, попри позитивну динаміку у 2025 році.

За даними Bloomberg Intelligence, криптовалюта подорожчала на 13%, що суттєво поступається зростанню індексу S&P 500 на 17%.

Старший стратег агентства Bloomberg Майк МакГлоун вважає, що ринок демонструє ознаки слабкості, а нинішнє відновлення може завершитися масштабним обвалом.

МакГлоун зазначив , що, попри стабільний приплив інвестицій в ETF, біткоїн поступово втрачає імпульс. За його оцінкою, у 2026 році ціна BTC може знизитися до $50 000 у разі погіршення макроекономічних умов і зменшення інтересу інвесторів до ризикових активів. Він прогнозує, що протягом наступного року біткоїн торгуватиметься в діапазоні від $50 000 до $150 000.

У короткостроковій перспективі думки трейдерів розділилися. Аналітик Crypto Rover вважає, що актив уже досяг дна після відновлення з рівня $100 000, що супроводжувалося великими обсягами покупок. Водночас Міхаель ван де Поппе попереджає, що у разі відхилення від ключових рівнів опору можливе повторне тестування зони $90 000-$93 000, якщо біткоїн не втримує підтримку між $100 000 і $103 000.

Bloomberg також звертає увагу на сповільнення темпів зростання високоризикових активів — від криптовалют до міді. Аналітики вважають, що це може свідчити про завершення спекулятивного циклу. Світова економіка, за їхніми словами, переходить у фазу помірного дефляційного тиску, що створює додаткові перешкоди для активів на кшталт біткоїна.

