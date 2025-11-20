Криптосвіт втратив 1 трильйон доларів після останнього падіння біткойна: що буде далі Вчора 15:34 — Криптовалюта

Великий крипто-крах 2025 року вступив у нову фазу в середу, коли біткойн впав до найнижчого рівня за сім місяців, продовживши знищення світу цифрових активів на суму понад 1 трильйон доларів.

Про це пише bloomberg

Найбільша криптовалюта впала до 88 522 доларів, перш ніж дещо відновитися на початку четверга, причому останній крах вдарив і по великих, і по малих інвесторах.

Ціни на токени дещо відновилися після того, як Nvidia опублікувала сильний прогноз доходів, що допомогло протидіяти побоюванням, що глобальне зростання витрат на штучний інтелект готове зникнути. Станом на 8:30 ранку в Лондоні біткойн зріс на 1,9%.

Загальна ринкова капіталізація криптовалют досягла піку в близько 4,3 трильйона доларів 6 жовтня і зараз коливається поблизу 3,2 трильйона доларів. Тим не менш, значна частина цієї зміни відображає паперові втрати, а не реальні гроші, що виходять з рук.

Як пише видання, після каскаду примусових ліквідацій 10 жовтня, коли було продано понад 19 мільярдів доларів криптовалютних позицій з кредитним плечем, стала очевидною крихкість ринку.

Ця подія спровокувала ланцюгову реакцію маржинальних викликів, відтоку коштів з біржових операцій та зупинила інтерес нових покупців.

«Інвестори трохи блукають у темряві — вони не мають жодного напрямку щодо макроекономічної ситуації, тому все, що вони бачать, — це те, що роблять кити на блокчейні, і вони починають хвилюватися з цього приводу», сказав Джеймс Баттерфілл, керівник досліджень CoinShares.

Зростання біткойна трохи більше ніж до 126 000 доларів на початку року було засноване на двох стовпах: очікуваннях багаторазового зниження процентних ставок Федеральною резервною системою та зростаючого інституційного впровадження. Обидва наративи зупинилися, тоді як покупці, що мали імпульс, відступили.

Падіння завдає важкого удару фірмам, що займаються казначейством цифрових активів, оцінки яких були побудовані на попередньому зростанні.

«Я думаю, що ми ближче до кінця розпродажів, ніж до початку, але ринки почуваються некомфортно, і криптовалюта може зіткнутися з більшим падінням, перш ніж знайде базу для відновлення», — сказав Метью Хуган, головний інвестиційний директор Bitwise Asset Management із Сан-Франциско.

