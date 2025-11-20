0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Криптосвіт втратив 1 трильйон доларів після останнього падіння біткойна: що буде далі

Криптовалюта
979
Криптосвіт втратив 1 трильйон доларів після останнього падіння біткойна: що буде далі
Криптосвіт втратив 1 трильйон доларів після останнього падіння біткойна: що буде далі
Великий крипто-крах 2025 року вступив у нову фазу в середу, коли біткойн впав до найнижчого рівня за сім місяців, продовживши знищення світу цифрових активів на суму понад 1 трильйон доларів.
Про це пише bloomberg.
Читайте також
Найбільша криптовалюта впала до 88 522 доларів, перш ніж дещо відновитися на початку четверга, причому останній крах вдарив і по великих, і по малих інвесторах.
Ціни на токени дещо відновилися після того, як Nvidia опублікувала сильний прогноз доходів, що допомогло протидіяти побоюванням, що глобальне зростання витрат на штучний інтелект готове зникнути. Станом на 8:30 ранку в Лондоні біткойн зріс на 1,9%.
Криптосвіт втратив 1 трильйон доларів після останнього падіння біткойна: що буде далі
Загальна ринкова капіталізація криптовалют досягла піку в близько 4,3 трильйона доларів 6 жовтня і зараз коливається поблизу 3,2 трильйона доларів. Тим не менш, значна частина цієї зміни відображає паперові втрати, а не реальні гроші, що виходять з рук.
Як пише видання, після каскаду примусових ліквідацій 10 жовтня, коли було продано понад 19 мільярдів доларів криптовалютних позицій з кредитним плечем, стала очевидною крихкість ринку.
Ця подія спровокувала ланцюгову реакцію маржинальних викликів, відтоку коштів з біржових операцій та зупинила інтерес нових покупців.
«Інвестори трохи блукають у темряві — вони не мають жодного напрямку щодо макроекономічної ситуації, тому все, що вони бачать, — це те, що роблять кити на блокчейні, і вони починають хвилюватися з цього приводу»,
сказав Джеймс Баттерфілл, керівник досліджень CoinShares.

Зростання біткойна трохи більше ніж до 126 000 доларів на початку року було засноване на двох стовпах: очікуваннях багаторазового зниження процентних ставок Федеральною резервною системою та зростаючого інституційного впровадження. Обидва наративи зупинилися, тоді як покупці, що мали імпульс, відступили.
Падіння завдає важкого удару фірмам, що займаються казначейством цифрових активів, оцінки яких були побудовані на попередньому зростанні.
Читайте також
«Я думаю, що ми ближче до кінця розпродажів, ніж до початку, але ринки почуваються некомфортно, і криптовалюта може зіткнутися з більшим падінням, перш ніж знайде базу для відновлення», — сказав Метью Хуган, головний інвестиційний директор Bitwise Asset Management із Сан-Франциско.
Тетяна Берегова
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Криптовалюта
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems