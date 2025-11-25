0 800 307 555
Як оподатковується заробіток із криптовалюти

Криптовалюта
Міністерство фінансів України спільно з Державною податковою службою у межах комунікаційної кампанії «Податки захищають» розповіли, як оподатковуються прибутки з продажу криптовалюти.
Для легшого розуміння ситуації, відомства навели конкретний приклад.
20-річний Юрій розібрався з криптовалютою, зареєструвався на біржі та слідкує за коливаннями на ринку. Щомісяця від операцій із купівлі-продажу крипти він отримує близько 8 тис. грн (24 тис. грн/квартал; 96 тис. грн/рік).
Для легалізації доходу Юрій щороку до 1 травня через Електронний кабінет платника податків на вебпорталі ДПС подає податкову декларацію фізособи про доходи, отримані у попередньому році, та сплачує податки.
За рік підсумок виглядає так:
Як зазначили у Мінфіні, якщо не декларувати доходи і торгувати криптовалютою через «сірі» майданчики, а прибуток отримувати готівкою чи як Р2Р переказ на банківську картку і не сплачувати податки, тоді:
  • військові не матимуть кровоспинного бинта, щоб зупинити кровотечу побратимові і врятувати йому життя,
  • бригада ДСНС не зможе гасити пожежу після обстрілів;
  • дитячі садки громади будуть недофінансовані.
Таким чином податки захищають країну, і кожен громадянин може допомогти своїм внеском.

Довідка Finance.ua:

  • як ми повідомляли раніше, законопроєкт про регулювання крипторинку в Україні пропонує інший підхід, ніж працює зараз. Так, оподаткування віртуальних активів пропонується узгодити з нормами, що діють при оподаткуванні доходів від цінних паперів;
  • за умови ухвалення нового законопроєкту криптовласники матимуть щороку подавати декларації про майновий стан і доходи, якщо цього не зробити вчасно — до порушника можуть застосувати штрафні санкції;
  • також передбачено перехідний період — можливість для декларування цих активів і сплату 5% плюс 5% разово за ті активи, які в інвестора були раніше без необхідності доводити походження коштів на їхнє придбання.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
