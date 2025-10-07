0 800 307 555
Дохід від крипти вже оподатковується: що змінить новий закон

Криптовалюта
Доходи власників криптовалют уже оподатковуються, заявив голова комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев. Він також пояснив, який підхід пропонується в новому законі й що він змінить для тих, хто здійснює операції з віртуальними активами
«Я не хочу нікого шокувати, і криптовласників не хочу шокувати, але їхній дохід від операцій із криптою вже оподатковується. Бо в нас у Податковому кодексі існує таке просте правило, що оподатковується все. Будь-який дохід оподатковується, крім того доходу, який пільгований і визначений як пільга безпосередньо в самому Податковому кодексі.
Цей дохід точно не пільгований, тому зараз якщо вони (власники криптоактивів. — Ред.) отримують щось, продаючи крипту, то повинні сплатити 18% ПДФО, плюс 5% військового збору", — зазначив Гетманцев в інтерв’ю «Українській правді».

Що проопнує новий закон

За словами посадовця, законопроєкт про регулювання крипторинку в Україні пропонує інший підхід.
Так, оподаткування віртуальних активів пропонується узгодити з нормами, що діють при оподаткуванні доходів від цінних паперів.
  • За умови ухвалення нового законопроєкту криптовласники матимуть щороку подавати декларації про майновий стан і доходи, якщо цього не зробити вчасно — до порушника можуть застосувати штрафні санкції. Розмір штрафу — 340 грн.
«Але якщо він не сплатив податок, то може бути більший штраф, до нарахування самого податку», — додав парламентар.

Він пояснив, що якщо людина планує своє фінансове життя на горизонті 2−3 років і здійснює разові операції з віртуальними активами, то доходи від них можуть і не помітити. Проте достатньо один раз встановити юридичний зв’язок між криптогаманцем і його власником, й інформація про всі операції за ним на відтинку 10 або 20 років буде доступна для податкової.
«Я б усе ж таки обрав би легальність у використанні цих активів. Тим паче, що заплатити звичайну, не підвищену ставку з прибутку — а не з доходу, як зараз — це абсолютно нормально. До того ж ми передбачаємо перехідний період — можливість для декларування цих активів і сплату 5% плюс 5% разово за ті активи, які у вас були раніше без необхідності доводити походження коштів на їхнє придбання», — сказав Гетманцев.
mc.today
Криптовалюта
