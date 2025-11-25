0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Син Трампа показав майнінг-ферму American Bitcoin у Техасі

Криптовалюта
198
Син Трампа показав майнінг-ферму American Bitcoin у Техасі
Син Трампа показав майнінг-ферму American Bitcoin у Техасі
Співзасновник American Bitcoin і син президента США Дональда Трампа Ерік Трамп опублікував відео з майнінг-ферми родини у Техасі. Він показав, як працює об’єкт, та розповів про його масштаби.
Про це Ерік Трамп розповів у своєму Instagram.
У відео Ерик представив майданчик American Bitcoin, який, за його словами, використовує американську енергію для майнінгу криптовалюти.
На об’єкті розміщено близько 35 000 серверів із рідинним охолодженням.
Це невеликий попередній перегляд нашого об’єкта в Техасі, який використовує американську енергію для майнінгу біткоїна прямо тут, на американській землі —
сказав він

Трамп заявив, що ферма щодня видобуває приблизно 2% світового запасу Bitcoin. За його словами, це обладнання «захищає мережу» та працює щодня. Він також прокоментував скепсис щодо криптовалюти.
«Коли люди кажуть, що криптовалюта нематеріальна… Це неправда, і ось живий того доказ», — заявив він.
Читайте також
Нагадаємо, родина президента США Дональда Трампа отримала понад 800 мільйонів доларів доходу від операцій із криптовалютними активами лише за першу половину 2025 року.
За оцінками агентства, прибуток Trump Organization за цей період зріс у 17 разів до 864 млн доларів порівняно з 51 млн доларів роком раніше. Понад 90% доходу (802 млн доларів) надійшло від криптовалютного бізнесу, зокрема від продажу токенів World Liberty
Дохід Трампів від криптовалюти в першому півріччі значно перевищив дохід сім’ї від традиційних видів бізнесу — 33 мільйони доларів від гольф-клубів і курортів президента та 23 мільйони доларів від ліцензування його імені закордонними забудовниками.
Тетяна Берегова
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Криптовалюта
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems