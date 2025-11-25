Син Трампа показав майнінг-ферму American Bitcoin у Техасі Сьогодні 18:31 — Криптовалюта

Син Трампа показав майнінг-ферму American Bitcoin у Техасі

Співзасновник American Bitcoin і син президента США Дональда Трампа Ерік Трамп опублікував відео з майнінг-ферми родини у Техасі. Він показав, як працює об’єкт, та розповів про його масштаби.

Про це Ерік Трамп розповів у своєму Instagram.

У відео Ерик представив майданчик American Bitcoin, який, за його словами, використовує американську енергію для майнінгу криптовалюти.

На об’єкті розміщено близько 35 000 серверів із рідинним охолодженням.

Це невеликий попередній перегляд нашого об’єкта в Техасі, який використовує американську енергію для майнінгу біткоїна прямо тут, на американській землі — сказав він

Трамп заявив, що ферма щодня видобуває приблизно 2% світового запасу Bitcoin. За його словами, це обладнання «захищає мережу» та працює щодня. Він також прокоментував скепсис щодо криптовалюти.

«Коли люди кажуть, що криптовалюта нематеріальна… Це неправда, і ось живий того доказ», — заявив він.

Нагадаємо, родина президента США Дональда Трампа отримала понад 800 мільйонів доларів доходу від операцій із криптовалютними активами лише за першу половину 2025 року.

За оцінками агентства, прибуток Trump Organization за цей період зріс у 17 разів до 864 млн доларів порівняно з 51 млн доларів роком раніше. Понад 90% доходу (802 млн доларів) надійшло від криптовалютного бізнесу, зокрема від продажу токенів World Liberty

Дохід Трампів від криптовалюти в першому півріччі значно перевищив дохід сім’ї від традиційних видів бізнесу — 33 мільйони доларів від гольф-клубів і курортів президента та 23 мільйони доларів від ліцензування його імені закордонними забудовниками.

