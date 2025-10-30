0 800 307 555
Родина президента США Дональда Трампа отримала понад 800 мільйонів доларів доходу від операцій із криптовалютними активами лише за першу половину 2025 року.
Про це повідомив Reuters.
За оцінками агентства, прибуток Trump Organization за цей період зріс у 17 разів до 864 млн доларів порівняно з 51 млн доларів роком раніше. Понад 90% доходу (802 млн доларів) надійшло від криптовалютного бізнесу, зокрема від продажу токенів World Liberty.

Основні джерела прибутку

Дохід Трампів від криптовалюти в першому півріччі значно перевищив дохід сім’ї від традиційних видів бізнесу — 33 мільйони доларів від гольф-клубів і курортів президента та 23 мільйони доларів від ліцензування його імені закордонними забудовниками.
Понад половину доходу Трампів — 463 мільйони доларів — надійшло виключно від продажу токенів World Liberty, включаючи до 75 мільйонів доларів від придбання токенів Aqua1. За підрахунками Reuters, сім’я також заробила 336 мільйонів доларів на продажу мем-коіна Трампа, $TRUMP.

Іноземні покупці та конфлікт інтересів

Більша частина доходів від криптовалюти надійшла з іноземних джерел, оскільки сини Дональда Трампа — Дональд-молодший, Ерік і Беррон — рекламували свій бізнес на міжнародному інвесторському ринку.
Оглянувши 50 гаманців, що містили найбільшу кількість токенів World Liberty станом на 15 вересня, виявилось, що 36 гаманців — з активами на суму 804 мільйони доларів — ймовірно були пов’язані з закордонними покупцями.
Збіг криптовалютних ініціатив сім’ї Трампа з публічною роллю президента Трампа як наглядача за криптовалютною політикою США становить конфлікт інтересів, безпрецедентний в сучасній історії президентства, заявили експерти з урядової етики.
«Ці люди не вкладають гроші в скарбницю сімейного бізнесу Трампа через кмітливість братів. Вони роблять це, тому що хочуть звільнитися від юридичних обмежень і отримати безкарність, яку може забезпечити тільки президент», — сказала професорка права Вашингтонського університету Кетлін Кларк, яка спеціалізується на урядовій етиці.
За матеріалами:
Букви
Криптовалюта
Payment systems