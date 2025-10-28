Bitcoin впаде до $10 тис. — аналітик Bloomberg 28.10.2025, 00:34 — Криптовалюта

З кінця 2024 року курс Bitcoin тримається в ціні понад $100 тис. Це і прогнозував ще у 2021 році старший стратег по сировинних товарах Bloomberg Intelligence Майк Макглоун (Mike McGlone).

На момент прогнозування збільшення вартості до $100 тис. курс біткойна становив $59 тис. Вже за 3 роки криптовалюта встановила свій історичний максимум.

Такий стрибок був зумовлений політикою Дональда Трампа: під час своєї передвиборчої кампанії він обіцяв запровадити державну політику підтримки криптовалют, тобто що держава зможе підтримувати й розвивати цей сектор.

Вартості вище $100 тис. сприяє подальша політика Трампа. Зокрема — підписання виконавчого наказу, який відкрив шлях до інвестицій у криптоактиви через пенсійні рахунки 401(k).

Однак в політиці американського президента є зворотна сторона: під час активних запроваджень тарифів на імпорт від торгових партнерів США по всьому світу Майк Макглоун із Bloomberg заявив , що Bitcoin впаде до $10 тис.

На його думку, криптовалютний сектор може опинитися під тиском значного знецінення. Водночас він прогнозує стійкість золота. Він також відзначив облігації казначейства як традиційно надійних конкурентів в умовах нестабільності.

Про зниження ціни Bitcoin говорить не лише експерт Bloomberg. Нещодавно Юджин Фама, американський економіст та лауреат Нобелівської премії з економіки, відомий своїми роботами щодо цін на фінансові інструменти, також прогнозував падіння біткойна. Однак він прогнозував падіння криптовалюти аж до нуля протягом наступних 10 років.

