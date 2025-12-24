Citigroup прогнозує зростання біткоїна до 143 000 доларів за рік Сьогодні 02:49 — Криптовалюта

Citigroup прогнозує зростання біткоїна до 143 000 доларів за рік

Аналітики Citigroup вважають, що протягом найближчих 12 місяців ціна біткоїна може досягти позначки 143 000 доларів. Основними факторами такого зростання є відновлення інвестицій у спотові BTC-ETF та позитивна динаміка фондових ринків.

Про це повідомляє Incrypted.

Додатково може сприяти росту прийняття закону Clarity Act, який має чіткіше регулювати крипторинок у США та підвищити інституційну зацікавленість.

Citigroup також окреслює альтернативні сценарії:

песимістичний прогноз при глобальній рецесії — падіння до 78 500 доларів;

оптимістичний — зростання до 198 000 доларів за умови посилення попиту з боку заможних інвесторів.

У підсумку, ринок біткоїна демонструє потенціал для значного зростання, але багато залежить від макроекономічних умов та регуляторних рішень.

