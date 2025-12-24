Citigroup прогнозує зростання біткоїна до 143 000 доларів за рік
Аналітики Citigroup вважають, що протягом найближчих 12 місяців ціна біткоїна може досягти позначки 143 000 доларів. Основними факторами такого зростання є відновлення інвестицій у спотові BTC-ETF та позитивна динаміка фондових ринків.
Додатково може сприяти росту прийняття закону Clarity Act, який має чіткіше регулювати крипторинок у США та підвищити інституційну зацікавленість.
Citigroup також окреслює альтернативні сценарії:
- песимістичний прогноз при глобальній рецесії — падіння до 78 500 доларів;
- оптимістичний — зростання до 198 000 доларів за умови посилення попиту з боку заможних інвесторів.
У підсумку, ринок біткоїна демонструє потенціал для значного зростання, але багато залежить від макроекономічних умов та регуляторних рішень.
