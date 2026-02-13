Біткоїн впав нижче собівартості, проте JPMorgan зберігає оптимізм Сьогодні 02:13 — Криптовалюта

Нинішній етап є перебалансуванням на ринку крипти - JPMorgan

Попри падіння крипторинку з початку року та недавню корекцію біткоїна, один із найбільших банків Уолл-стріт — JPMorgan — налаштований конструктивно. У банку вважають, що вже у 2026 році цифрові активи можуть отримати новий імпульс для зростання.

Про це повідомило видання CoinDesk з посиланням на звіт банку.

Чому банк зберігає позитивний прогноз

У звіті аналітиків JPMorgan на чолі з Ніколаосом Панігірцоглу зазначається, що у 2026 році очікується відновлення припливу коштів у цифрові активи. Головним драйвером цього процесу мають стати не роздрібні інвестори, а великі гравці — фонди та інші інституційні учасники ринку.

Оптимізм банку зберігається навіть після різкої корекції, яка потягнула вниз і біткоїн.

Біткоїн нижче собівартості: сигнал чи ризик

Після останнього спаду біткоїн торгувався близько 66 300 доларів США — нижче розрахункової собівартості його майнінгу, яку JPMorgan оцінює приблизно у 77 000 доларів.

Історично рівень виробничих витрат майнерів часто виступав своєрідною «м'якою підлогою» для ціни. Коли ринок опускається нижче цього рівня, це посилює тиск на майнерів, особливо на тих, у кого вищі витрати. Частина з них може припинити роботу, що знижує загальні витрати в мережі та поступово вирівнює ситуацію. У JPMorgan вважають, що цей механізм саморегуляції зрештою стабілізує ринок.

Читайте також Що відбувається з крипторинком: чому біткоїн та інші в мінусі

Волатильність висока, але інституційний інтерес тримається

Останніми тижнями криптовалюти зазнали помітного спаду, а біткоїн навіть ненадовго опускався нижче ключових рівнів беззбитковості для майнерів. Це погіршило ринкові настрої та зменшило активність у блокчейні.

Водночас волатильність залишається підвищеною, а інституційний інтерес виглядає стійкішим, ніж роздрібний. Це може створити основу для відновлення — за умови, що капітал знову почне активніше перетікати в цифрові активи.

Біткоїн проти золота

Аналітики також звертають увагу на зміну балансу між біткоїном і золотом. Із жовтня золото демонструвало кращу динаміку, ніж BTC , а його волатильність помітно зросла. На думку банку, така комбінація факторів поступово підвищує довгострокову привабливість біткоїна порівняно з дорогоцінним металом.

Ставка на регуляторну визначеність

У JPMorgan очікують, що відновлення потоків у цифрові активи у 2026 році буде підтримане подальшим прогресом у регулюванні в США. Йдеться, зокрема, про можливе ухвалення додаткових законодавчих ініціатив, які забезпечать більшу правову визначеність для ринку.

Тож попри поточну корекцію, у банку розглядають нинішній етап радше як фазу перебалансування, ніж початок довготривалого спаду — за умови, що інституційний капітал і регуляторна ясність справді стануть ключовими драйверами наступної хвилі зростання.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.