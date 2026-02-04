Що відбувається з крипторинком: чому біткоїн та інші в мінусі Сьогодні 12:40 — Криптовалюта

Метали б’ють історичні максимуми, фондові індекси по через тиждень показують нові ATH, росте все, проте не криптовалюта. З абсолютного рекорду біткоїн вже втратив понад 40%, показавши найбільше падіння за останні три роки. Альткоїни, в переважній більшості, близькі до історичних мінімумів, а значна частина з них періодично їх оновлює (ще одне дно в подарунок). Що далі?

Причини падіння

Першопричиною поточного падіння була перевантаженість ринку кредитним плечем. Зниження ціни цифрового золота 10 жовтня 2025 призвело до каскаду ліквідацій, розмір яких, як з’ясувалося вже після, був рекордним за всю історію існування ринку криптовалюти ($19−20 млрд).

Надалі стрімко почав змінюватися настрій учасників ринку з позитивного на негативний, що провокувало емоційні продажі (жадібність — втрата нереалізованого прибутку, страх — поява не реалізованих збитків. — Авт.).

Невдовзі цей «вірус» поширився на фондовий ринок який увімкнув режим «ризик-off» і вже в листопаді з криптовалютних ETF було виведено $3,5 млрд.

Графік залучення капіталу спотовими біткоїн ETF. Джерело: SoSovalue

Ця тенденція триває вже третій місяць і «світла в кінці тунелю» поки, що не видно.

Окрім явних причин падіння, котрі згадані вище є ще й приховані. Якщо виміряти час між вершинами та впадинами біткоїн, то отримаємо послідовність 3−1−3−1−3… (в роках). Від вершини до впадини проходить 1 рік (приблизно), а від впадини до вершини 3 роки і так за чергою. Чому так відбувається достовірно невідомо. Є припущення, що ця циклічність пов’язана з халвінгом біткоїн, в тім фундамент під цим припущенням дуже хиткий. На противагу дослідження криптоаналітика Willy Woo показують, що ці цикли виникають внаслідок потоків капіталу. Зараз якраз спостерігається відтік капіталу.

Джерело: профіль криптоаналітика Willy Woo у мережі X

Втім дослідження Willy Woo не надає відповідь на питання «чому так відбувається?». Чому три роки капітал надходить в мережу, а потім за рік випаровується?

Питання стану та часу

Графік на якому базується дослідження Willy Woo, та який ви можете бачити вище, є нашою першою підказкою про стан ринку — капітал виводиться з мережі біткоїн, а значить ми знаходимося в ведмежій фазі.

Проте опиратися на один показник на настільки мінливому ринку було би надто самовпевнено, тож ми «копали глибше».

BTC знижується вже 4 місяць поспіль, така серія спостерігалася лише двічі за всю історію його існування. У 2014 році з липня по жовтень включно та у 2018−2019 роках, тоді була рекордна серія ведмежих місяців — 6.

Сезонність BTC. Джерело: Coinglass

В обидвох випадках, це була криптозима внаслідок якої біткоїн втратив приблизно 80% своєї вартості. І вже виходячи з цієї інформації можемо сказати, що за сезонною ознакою ринок криптовалюти знаходиться у ведмежій фазі. Вартість цифрового золота впала нижче трендової лінії підтримки висхідного тренду.

Місячний графік BTC/USDT. Джерело: Binance

А також ціна нижча з періодом 50 та 200, котру відслідковує переважна більшість учасників ринку.

Денний графік біткоїн. Джерело: Binance

Втім є один момент, який ще залишає надію — горизонтальний рівень підтримки на відмітці в 74 500. Доти, поки вартість BTC знаходиться над цією позначкою впевнено говорити про зміну середньострокового тренду з висхідного на низхідний, не можна.

Перспективи

Є багато ознак того, що ринок криптовалюти зараз знаходиться у ведмежій фазі. Також нам відомо, що криптозима триває орієнтовно рік (згідно всіх попередніх циклів). Виходячи з цього можемо, в першу чергу, визначити часові рамки коли поточна ведмежа фаза завершиться.

Падіння біткоїна розпочалося 6 жовтня 2025 року. З огляду на історичні дані, ведмежа фаза зазвичай триває близько одного року, тож її завершення орієнтовно припадає на 6 жовтня 2026 року. Водночас, враховуючи можливу похибку (оскільки ведмежі ринки рідко тривають рівно 365 днів), відновлення позитивних настроїв на ринку можна очікувати в період із жовтня по грудень поточного року.

Тепер нам відомий час закінчення криптозими, а що на рахунок цінових орієнтирів? Як низько може впасти біткоїн?

Якщо говорити про найближчу перспективу в межах одного місяця, то тут можемо використати поточну тенденцію як підказку — попередній рух має більші шанси продовжитися, аніж змінитися на протилежний.

Оскільки наразі «цифрове золото» перебуває в низхідному тренді, варто очікувати його подальшого розвитку. Як ціновий орієнтир доцільно використовувати аналітичні дані платформи CoinGlass. Згідно з їхньою теплової карти ліквідацій, великий кластер ліквідацій довгих позицій знаходиться в діапазоні $66 000−73 000 за біткоїн і саме в цю область може впасти біткоїн найближчим часом.

Теплова карта ліквідацій BTC. Джерело: CoinGlass

Проте потрібно врахувати, що значні об’єми ліквідацій призводять до «відскоку» ціни (легко перевірити поглянувши на свічу від 10 жовтня 2025 року. — Авт.). Тож при падінні в цей ціновий діапазон виникає значна ймовірність висхідної корекції. Її розміри наразі неможливо точно спрогнозувати, але вона розтягнутися до $100 тис.

Що на рахунок довгострокових перспектив? Як глибоко може зануритися біткоїн?

Криптозима 2021−2022 років призвела до падіння вартості біткоїн на 77,6%, попередні криптозими були ще суворіші (мінус понад 80%). В тім помітна тенденція, що з часом глибина падіння біткоїн зменшується. Зараз, з появою спотових крипто ETF та регулювання, є ще більше причин вважати, що падіння біткоїн під час ведмежої фази не буде значним. Наші експерти вважають, що зниження може сягнути близько 60% від історичних максимумів, що відповідає ціновому рівню приблизно $50 тис. за біткоїн.

Висновок

Поточна ситуація на ринку криптовалют, зокрема щодо біткоїна, демонструє всі характерні ознаки ведмежого тренду. Поєднання макроекономічних факторів, масових ліквідацій із використанням кредитного плеча, відтоку капіталу зі спотових ETF та погіршення ринкових настроїв створює умови, схожі на ті, що спостерігалися під час попередніх криптозим.

Аналіз циклічності, сезонності та технічних індикаторів вказує на те, що ринок уже перебуває у фазі охолодження, яка історично триває близько одного року.

У короткостроковій перспективі зберігається ризик подальшого зниження ціни біткоїн у напрямку зон підвищеної ліквідності, однак такі рухи можуть супроводжуватися корекційними відскоками. У середньо- та довгостроковому вимірі ключовим фактором залишається час: за умови збереження історичних закономірностей, завершення поточної ведмежої фази можна очікувати наприкінці 2026 року.

Водночас структура ринку поступово змінюється. Поява регульованих інструментів, залучення інституційного капіталу та зменшення глибини падінь у кожному новому циклі дають підстави вважати, що поточна криптозима може бути менш руйнівною, ніж попередні. Для інвесторів це період підвищених ризиків, але одночасно й стратегічних можливостей для тих, хто здатен мислити довгостроково та діяти дисципліновано.

