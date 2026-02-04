Криптовалютний крах, спричинений біткойном, «знищив» майже 500 мільярдів доларів за тиждень Сьогодні 18:00 — Криптовалюта

Криптовалютний крах, спричинений біткойном, знищив майже 500 мільярдів доларів за тиждень

Стрімке падіння біткоїна ставить під сумнів його роль як так званого цифрового золота, адже під час геополітичної нестабільності він не спрацював як «тиха гавань».

Інвестор Майкл Б’юррі попередив, що біткоїн проявив себе радше як спекулятивний актив, не зумівши стати захистом від ризиків на кшталт дорогоцінних металів.

Про це пише bloomberg

Загальна вартість крипторинку з 29 січня скоротилася на 467,6 мільярда доларів. У вівторок, 3 лютого, біткоїн упав до найнижчого рівня з моменту переобрання Дональда Трампа президентом США на початку листопада 2024 року, після чого в країні сформувалася більш дружня до криптовалют адміністрація.

76 600 доларів. Найвідоміша криптовалюта досягла 15-місячного мінімуму — 72 877 доларів, але в середу, 4 лютого, частково відіграла втрати. Станом на ранок біткоїн торгувався близько

Попри прихильну до криптоіндустрії позицію Білого дому та зростання інтересу з боку великих інституційних інвесторів, біткоїн упав приблизно на 40% від свого рекордного максимуму на початку жовтня 2025 року.

Причини обвалу

Причиною обвалу стала хвиля примусових закриттів угод 10 жовтня, яка призвела до втрати інвесторами 19 млрд доларів. Відтоді крипторинок так і не зміг повністю оговтатися.

Падіння відбувається на тлі турбулентного тижня на світових ринках, коли різкі коливання переживали також золото й срібло. Дорогоцінні метали у вівторок знайшли покупців після попередніх втрат, тоді як криптовалюти підтримки не отримали.

Біткоїн і американські фондові індекси падали через загострення напруженості між США та Іраном, що змусило інвесторів шукати більш надійні активи.

Раніше писали , що раптове похолодання у США спричинило масштабні перебої в роботі біткоїн-майнінгових компаній і відчутно позначилося на стабільності мережі Bitcoin. Через рекордне навантаження на енергосистему великі гравці галузі були змушені масово відключати обладнання, аби уникнути аварійних відключень для населення.

Водночас обсяг відмитих коштів у криптовалюті за останні п’ять років зріс у вісім разів. Про це йдеться у звіті компанії Chainalysis . Ключову роль у цьому зростанні відіграли професійні тіньові сервіси, значна частина яких працює китайською мовою.

Вісімкратне зростання обсягів відмивання

За оцінками аналітиків, у 2020 році через блокчейн-канали відмивання пройшло близько $10 млрд .

. У 2025 році цей показник перевищив $82 млрд.

Зростання пояснюють не лише збільшенням ліквідності крипторинку, а й розвитком спеціалізованої інфраструктури для приховування походження коштів.

