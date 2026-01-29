Морози в США зупинили майнінг біткоїна Сьогодні 07:19 — Криптовалюта

1,3 млн майнінгових установок у США зупинилися через морози

Раптове похолодання у США спричинило масштабні перебої в роботі біткоїн-майнінгових компаній і відчутно позначилося на стабільності мережі Bitcoin. Через рекордне навантаження на енергосистему великі гравці галузі були змушені масово відключати обладнання, аби уникнути аварійних відключень для населення.

Сніговий шторм і рекордне навантаження на енергосистему

Сніговий шторм, що накрив США наприкінці тижня, приніс аномально низькі температури. Зокрема, в Техасі термометри опускалися до -12 °C — нетипових для регіону показників. Це спричинило різке зростання споживання електроенергії.

За даними оператора енергосистеми ERCOT, навантаження в штаті сягнуло історичного максимуму — 88,9 ГВт. Унаслідок цього понад мільйон людей залишилися без електропостачання, а надзвичайний стан було оголошено у 21 штаті.

На тлі дефіциту потужностей Riot Platforms, Marathon Digital і CleanSpark тимчасово зупинили роботу своїх дата-центрів у Техасі.

Такі кроки допомогли знизити ризик масштабних відключень для побутових споживачів, однак мали прямі наслідки для крипторинку. Сукупний хешрейт мережі Bitcoin впав до 706 Eh/s — найнижчого рівня з кінця липня 2025 року.

Найбільше постраждав пул Foundry USA. За даними аналітичного сервісу TheMinerMag, його обчислювальна потужність скоротилася майже на 200 EH/s — приблизно на 60% від рівня п’ятниці, 23 січня. Це призвело до тимчасового уповільнення генерації блоків до 12 хвилин замість стандартних десяти.

CEO StandardHash Леан Лю оцінив масштаби відключень приблизно у 1,3 млн майнінгових установок.

«Через екстремальні зимові шторми в США кілька майнінгових ферм по всій країні зіткнулися з відключеннями електроенергії. Сукупний хешрейт біткоїна за короткий період знизився приблизно на 30%, що відповідає падінню на 260 EH/s», — каже Лю.

Понад третина хешрейту — офлайн

Партнер-засновник Stranded Energy Investments Адам Ортольф заявив, що через погодні умови понад 35% хешрейту Bitcoin наразі перебуває офлайн. За його словами, це може свідчити про початок згортання дата-центрів типу T4.

«Поки арктичний холод охоплює США, біткоїн-майнери скорочують споживання електроенергії, щоб зменшити навантаження на енергомережу. Станом на зараз офлайн виведено понад 110 EH/s хешрейту», — також повідомили у своєму X криптоаналітики з TheMinerMag.

Кліматичні ризики як виклик для індустрії

Поточна ситуація вкотре продемонструвала вразливість майнінгової інфраструктури до кліматичних ризиків і обмежень енергосистем. Аналітики зазначають, що частіші погодні аномалії можуть посилити тиск на майнерів і змусити компанії переглядати географію розміщення ферм.

У довгостроковій перспективі це здатне вплинути як на децентралізацію хешрейту, так і на загальну стабільність роботи мережі Bitcoin.

