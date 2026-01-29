Відмивання коштів у криптовалютах зросло у 8 разів
Обсяг відмитих коштів у криптовалюті за останні п’ять років зріс у вісім разів. Про це йдеться у звіті компанії Chainalysis.
Ключову роль у цьому зростанні відіграли професійні тіньові сервіси, значна частина яких працює китайською мовою.
Вісімкратне зростання обсягів відмивання
- За оцінками аналітиків, у 2020 році через блокчейн-канали відмивання пройшло близько $10 млрд.
- У 2025 році цей показник перевищив $82 млрд.
Зростання пояснюють не лише збільшенням ліквідності крипторинку, а й розвитком спеціалізованої інфраструктури для приховування походження коштів.
Китайськомовні тіньові мережі — серед ключових гравців
Окрему увагу у звіті приділено нелегальним мережам, що функціонують китайською мовою. За даними Chainalysis, на них припадає близько 20% усієї зафіксованої активності з відмивання коштів у криптовалютах. При цьому приплив коштів у такі мережі зростав значно швидше, ніж у централізовані біржі або DeFi-протоколи.
У 2025 році через подібні канали було оброблено щонайменше $16,1 млрд.
Як працює тіньова криптоінфраструктура
Відмиті кошти розподілялися між приблизно 1800 активними гаманцями та кількома типами сервісів. Серед них — брокери первинного доступу, неформальні позабіржові платформи, мережі грошових кур’єрів та інші нелегальні майданчики.
Центральне місце в цій екосистемі займають гарантійні платформи на базі месенджерів. Вони забезпечують депонування коштів і систему репутації для учасників. Навіть у разі блокування окремих каналів оператори швидко переходять на нові платформи, зберігаючи безперервність роботи.
Відмивання як глобальна індустрія
Аналітики зазначають, що масштаб і стійкість таких мереж свідчать про їхній тісний зв’язок з офчейн-злочинною діяльністю, зокрема шахрайством і кіберзлочинами. Попри санкції та посилення контролю, відмивання коштів через цифрові активи, на думку експертів, фактично сформувалося як глобальна індустрія послуг.
Рекордні втрати від криптошахрайства
Раніше в Chainalysis повідомляли, що у 2025 році криптовалютні шахраї викрали близько $17 млрд. Це рекордний показник за весь період спостережень, який відображає зростання масштабів і технологічної складності злочинних схем.
