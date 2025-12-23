Збитки від зломів у криптоіндустрії у 2025 році перевищили $3,4 млрд Сьогодні 03:18 — Криптовалюта

Збитки від зломів у криптоіндустрії у 2025 році перевищили $3,4 млрд

У 2025 році загальні збитки від зломів у криптоіндустрії перевищили $3,4 млрд. Це трохи більше, ніж у 2024 році.

Про це йдеться в аналітиці Chainalysis.

Найбільший інцидент року

Майже половину всіх втрат, а саме $1,5 млрд, припало на масштабний злом криптобіржі Bybit. Цей інцидент став найбільшим у 2025 році. Аналітики зазначають, що різниця між найбільшою атакою та середнім зломом досягла рекордного співвідношення і перевищила у понад 1000 разів.

Зростання атак на гаманці та централізовані сервіси

Однією з ключових тенденцій року стало різке зростання атак на особисті криптогаманці та централізовані платформи. Частка таких інцидентів зросла з 7,3% у 2022 році до 44% у 2024 році. За рік зафіксували близько 158 тис. зломів, які зачепили щонайменше 80 тис. унікальних адрес.

Водночас середня сума збитків зменшилася з $1,5 млрд до $713 млн. Це свідчить про те, що зловмисники діють масовіше, але завдають менших втрат у кожному окремому випадку. Найбільшу концентрацію атак зафіксували в мережах Ethereum і Tron.

Попри розвиток систем безпеки, централізовані сервіси й надалі залишаються основною ціллю хакерів. У 1 кварталі 2025 року на них припало 88% усіх викрадених коштів. Основним фактором ризику аналітики називають компрометацію приватних ключів.

У секторі DeFi, навпаки, зафіксовано позитивну динаміку. Рівень втрат знизився завдяки посиленню стандартів безпеки. Зокрема, у випадку з Venus Protocol система моніторингу дозволила зупинити атаку ще до її реалізації та повернути всі активи.

Окрему увагу Chainalysis приділила діяльності північнокорейських хакерів. У 2025 році вони викрали щонайменше $2,02 млрд, що на $681 млн більше, ніж роком раніше. Загальна сума збитків від кіберзлочинів, пов’язаних із КНДР, з 2016 року досягла $6,75 млрд.

Основна тактика полягає у впровадженні підставних IT-фахівців у криптопроєкти та подальшому викраденні активів.

За оцінками аналітиків, хакери з КНДР відрізняються системним підходом до відмивання коштів: вони дроблять великі транші на менші частинами до $500 000 і використовують китайськомовні платформи, мости, міксери та майданчики на кшталт Huione. Chainalysis попереджає, що ці дії становлять окремий рівень загрози для галузі, і завданням на 2026 рік має стати раннє виявлення таких операцій, аби запобігти інцидентам масштабу Bybit.

