Bitcoin опустився до $63 тисяч після ударів по Ірану

Bitcoin різко впав після удару по Ірану

Криптовалюти 28 лютого відреагували падінням на удари Ізраїлю та США по Ірану. Bitcoin впав до 63 тисяч доларів.

Про це пише Bloomberg.

Як відреагували Bitcoin та Ethereum

Світовий крипторинок зазнав різкого спаду після заяви Ізраїлю про завдання удару по Ірану. Інвестори відреагували масовим продажем цифрових активів на тлі зростання геополітичної напруги на Близькому Сході.

Флагманська криптовалюта Bitcoin втратила до 3,8% вартості, опустившись до 63 038 доларів. Друга за капіталізацією валюта — Ethereum — подешевшала на 4,5%, до 1 835 доларів.

За даними платформи CoinGecko, сукупна ринкова вартість цифрових активів скоротилася приблизно на 128 млрд доларів у перші години після появи новин про атаку.

Аналітики зазначають, що падіння лише посилило багатомісячний спад на ринку криптовалют, який розпочався після того, як Bitcoin у жовтні досяг історичного максимуму.

Що передувало

Вранці 28 лютого стало відомо, що Армія оборони Ізраїлю завдала превентивного удару по Ірану, після чого міністр оборони Ісраель Кац оголосив «негайний надзвичайний стан на всій території країни».

Згодом президент Дональд Трамп заявив, що США розпочали масштабні бойові операції проти Ірану з метою «усунення неминучих загроз» з боку режиму в Тегерані.

