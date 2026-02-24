Аналітики заявили про «зникнення» роздрібних інвесторів з крипторинку Сьогодні 02:34 — Криптовалюта

Роздрібні інвестори фактично «зникли» з ринку.

Про це заявили аналітики CryptoQuant, додавши, що серед ритейлу не спостерігається ані накопичення, ані FOMO.

За їхніми даними, капітуляція ритейлу такого масштабу історично відповідала пізнім фазам корекцій, але це не гарантує негайного розвороту. Крім того, експерти зазначили, що роздрібні гравці зазвичай залишаються поза ринком довше, ніж очікують.

У звіті йдеться, що 30-денна зміна попиту ритейлу перебуває на різко негативних рівнях, співставних із мінімумами ведмежого ринку 2022 року та капітуляцією середини 2024 року.

Поведінка інвесторів

Також у CryptoQuant вказали на скорочення обсягу переказів гаманців з балансом до $10 000, що може свідчити про зниження активності дрібних гаманців.

Активність інвесторів з балансом до $10 000, Дані: CryptoQuant

Окремо у Santiment звернули увагу на розбіжність у поведінці великих і дрібних учасників ринку.

За їхніми даними, від піку крипторинку у жовтні 2025 року великі гравці (баланс 10−10 000 BTC ) зменшили свої запаси на 0,8%, тоді як адреси з менш ніж 0,1 BTC збільшили частку на 2,5%.

У Santiment додали, що без підтримки «ключових учасників» імпульси зростання можуть бути обмеженими через нестачу великого капіталу.

Нагадаємо, раніше у CryptoQuant заявили, що один з індикаторів вказує на потенційну зону накопичення біткоїна.

