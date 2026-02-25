0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

ШІ-бот випадково переказав незнайомцю $250 тис. у крипті

Криптовалюта
27
ШІ-агент помилково зробив переказ на сотні тисяч доларів
ШІ-агент помилково зробив переказ на сотні тисяч доларів
Експеримент із автономним ШІ-ботом Lobstar Wilde завершився несподіваними фінансовими втратами. Віртуальний агент, створений співробітником OpenAI Ніком Пашем, помилково переказав користувачу соцмережі X усі свої активи замість невеликої суми допомоги.
Інцидент знову порушив питання безпеки використання штучного інтелекту у фінансових операціях.

Як це сталося

20 лютого бот отримав криптогаманець із балансом 50 тисяч доларів у SOL. Перед ним поставили завдання — перетворити цю суму на 1 мільйон доларів.
Невдовзі користувач під ніком treasure David звернувся до бота з проханням надіслати кошти на лікування дядька. Агент мав переказати лише 4 SOL. Однак через помилку в інтерпретації API він відправив понад 52 мільйони токенів LOBSTAR — приблизно на 250 тисяч доларів.

Що сталося з токенами

Отримувач зміг продати активи приблизно за 40 тисяч доларів через низьку ліквідність ринку. Згодом вартість токенів різко зросла, і на піку цей пакет оцінювався вже у 440 тисяч доларів.
Таким чином, помилка призвела до значних фінансових втрат для бота.

Реакція спільноти та подальша робота бота

Попри втрату коштів, Lobstar Wilde продовжив функціонувати. Він пропонував користувачам виконувати творчі завдання — писати вірші або записувати відео — та винагороджував їх токенами на суму близько 500 доларів.
Читайте також
Інцидент викликав хвилю жартів у криптоспільноті, але водночас став приводом для серйозних дискусій. Аналітики наголосили, що подібні автономні агенти можуть стати інструментом шахрайських схем у разі недостатнього контролю.

Контекст та символіка

Назва Lobstar Wilde є відсиланням до письменника Оскара Вайльда та його оповідання «Натурник-мільйонер». На сайті бота розміщено слоган: «Мені нічого декларувати, окрім власного існування» — варіація відомої цитати автора.
Цей випадок став ще одним прикладом того, що експерименти з автономними ШІ-агентами у сфері фінансів можуть мати непередбачувані наслідки та потребують чітких механізмів контролю.
За матеріалами:
noworries
ШІКриптовалюта
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems