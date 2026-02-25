ШІ-бот випадково переказав незнайомцю $250 тис. у крипті Сьогодні 07:11 — Криптовалюта

ШІ-агент помилково зробив переказ на сотні тисяч доларів

Експеримент із автономним ШІ-ботом Lobstar Wilde завершився несподіваними фінансовими втратами. Віртуальний агент, створений співробітником OpenAI Ніком Пашем, помилково переказав користувачу соцмережі X усі свої активи замість невеликої суми допомоги.

Інцидент знову порушив питання безпеки використання штучного інтелекту у фінансових операціях.

Як це сталося

20 лютого бот отримав криптогаманець із балансом 50 тисяч доларів у SOL. Перед ним поставили завдання — перетворити цю суму на 1 мільйон доларів.

Невдовзі користувач під ніком treasure David звернувся до бота з проханням надіслати кошти на лікування дядька. Агент мав переказати лише 4 SOL. Однак через помилку в інтерпретації API він відправив понад 52 мільйони токенів LOBSTAR — приблизно на 250 тисяч доларів.

Що сталося з токенами

Отримувач зміг продати активи приблизно за 40 тисяч доларів через низьку ліквідність ринку. Згодом вартість токенів різко зросла, і на піку цей пакет оцінювався вже у 440 тисяч доларів.

Таким чином, помилка призвела до значних фінансових втрат для бота.

Реакція спільноти та подальша робота бота

Попри втрату коштів, Lobstar Wilde продовжив функціонувати. Він пропонував користувачам виконувати творчі завдання — писати вірші або записувати відео — та винагороджував їх токенами на суму близько 500 доларів.

Інцидент викликав хвилю жартів у криптоспільноті, але водночас став приводом для серйозних дискусій. Аналітики наголосили, що подібні автономні агенти можуть стати інструментом шахрайських схем у разі недостатнього контролю.

Контекст та символіка

Назва Lobstar Wilde є відсиланням до письменника Оскара Вайльда та його оповідання «Натурник-мільйонер». На сайті бота розміщено слоган: «Мені нічого декларувати, окрім власного існування» — варіація відомої цитати автора.

Цей випадок став ще одним прикладом того, що експерименти з автономними ШІ-агентами у сфері фінансів можуть мати непередбачувані наслідки та потребують чітких механізмів контролю.

noworries За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.