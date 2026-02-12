0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

ШІ прискорює роботу, але змушує людей почуватися перевантаженими — дослідження

Технології&Авто
9
ШІ створив відчуття, що «можна встигнути більше», і це підштовхувало людей брати додаткову роботу
ШІ створив відчуття, що «можна встигнути більше», і це підштовхувало людей брати додаткову роботу
Штучний інтелект не зменшує навантаження на працівників, а навпаки поступово його посилює.
Про це йдеться у дослідженні Harvard Bussiness Review.
Протягом восьми місяців дослідниці Аруна Ранганатан і Сінці Маггі вивчали, як генеративні AI-інструменти впливають на роботу співробітників американської технологічної компанії з приблизно 200 працівниками.
Працівники почали виконувати свої завдання швидше, брати на себе більше задач і розтягувати робочий день часто без прямої вимоги з боку керівництва. ШІ створив відчуття, що «можна встигнути більше», і це підштовхувало людей брати додаткову роботу.

Дослідники виділили три ключові ефекти впливу штучного інтелекту

  1. Розширення обов’язків. Завдяки ШІ люди бралися за задачі, які раніше робили інші фахівці: менеджери писали код, дизайнери виконували технічні рішення, дослідники розбиралися в інженерії. Частину цієї роботи раніше віддали б фрилансерам або відклали.
  2. Стирання межі між роботою і відпочинком. Через те, що почати задачу стало простіше, люди «трошки попрацювали» під час обіду, у перервах або ввечері. З часом такі дрібні дії з’їдали відчуття відпочинку.
  3. Більше багатозадачності. Працівники паралельно вели кілька процесів — працювали самі й одночасно перевіряли відповіді ШІ. Це створювало постійне перемикання уваги та втому, навіть якщо здавалося, що продуктивність зросла.
Як зазначили дослідниці, з одного боку така активність виглядає як успіх: більше зробленої роботи, швидші результати. Але з іншого це з часом призводить до когнітивної втоми, вигорання, зниження якості рішень і ризику помилок.
Багато учасників дослідження зізнавалися, що вони почувалися продуктивнішими, але не менш завантаженими, а інколи більше завантаженими, ніж раніше.
Авторки наголошують, що компаніям недостатньо просто впровадити ШІ, потрібні чіткі правила його використання. Вони називають це «AI-практикою» і радять:
  • закладати обов’язкові паузи для перевірки рішень і відновлення темпу;
  • впорядковувати роботу через послідовність, а не постійну реакцію на всі AI-результати;
  • зберігати живе спілкування, щоб уникати ізоляції та втрати критичного мислення.
За матеріалами:
ain
ШІ
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems