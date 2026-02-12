ШІ прискорює роботу, але змушує людей почуватися перевантаженими — дослідження Сьогодні 02:17 — Технології&Авто

ШІ створив відчуття, що «можна встигнути більше», і це підштовхувало людей брати додаткову роботу

Штучний інтелект не зменшує навантаження на працівників, а навпаки поступово його посилює.

Про це йдеться у дослідженні Harvard Bussiness Review.

Протягом восьми місяців дослідниці Аруна Ранганатан і Сінці Маггі вивчали, як генеративні AI-інструменти впливають на роботу співробітників американської технологічної компанії з приблизно 200 працівниками.

Працівники почали виконувати свої завдання швидше, брати на себе більше задач і розтягувати робочий день часто без прямої вимоги з боку керівництва. ШІ створив відчуття, що «можна встигнути більше», і це підштовхувало людей брати додаткову роботу.

Дослідники виділили три ключові ефекти впливу штучного інтелекту

Розширення обов’язків. Завдяки ШІ люди бралися за задачі, які раніше робили інші фахівці: менеджери писали код, дизайнери виконували технічні рішення, дослідники розбиралися в інженерії. Частину цієї роботи раніше віддали б фрилансерам або відклали. Стирання межі між роботою і відпочинком. Через те, що почати задачу стало простіше, люди «трошки попрацювали» під час обіду, у перервах або ввечері. З часом такі дрібні дії з’їдали відчуття відпочинку. Більше багатозадачності. Працівники паралельно вели кілька процесів — працювали самі й одночасно перевіряли відповіді ШІ. Це створювало постійне перемикання уваги та втому, навіть якщо здавалося, що продуктивність зросла.

Як зазначили дослідниці, з одного боку така активність виглядає як успіх: більше зробленої роботи, швидші результати. Але з іншого це з часом призводить до когнітивної втоми, вигорання, зниження якості рішень і ризику помилок.

Багато учасників дослідження зізнавалися, що вони почувалися продуктивнішими, але не менш завантаженими, а інколи більше завантаженими, ніж раніше.

Авторки наголошують, що компаніям недостатньо просто впровадити ШІ, потрібні чіткі правила його використання. Вони називають це «AI-практикою» і радять:

закладати обов’язкові паузи для перевірки рішень і відновлення темпу;

впорядковувати роботу через послідовність, а не постійну реакцію на всі AI-результати;

зберігати живе спілкування, щоб уникати ізоляції та втрати критичного мислення.

ain За матеріалами:

