Як мити авто взимку, щоб не зіпсувати

Регулярне миття машини в холодний період стає невід’ємною частиною догляду за автомобілем.

Які проблеми можуть бути

Однак у водіїв є «слабке місце» — так звана «засада 0°C».

Якщо температура опускається нижче нуля, поїздка на мийку може обернутися проблемами:

вода, що потрапляє у щілини, ущільнювачі дверей або замки, миттєво замерзає.

Результат — зранку не відкриваються двері або замки, а постійне замерзання й розмерзання води пришвидшує корозійні процеси.

Коли треба мити

Фахівці радять мити автомобіль лише при температурі вище 0°C, щоб уникнути миттєвого замерзання води в механізмах.

Ідеальною вважається помірно тепла вода, приблизно 30−40°C, яка ефективно розчиняє забруднення, але не шкодить лакофарбовому покриттю та склу.

Час для миття

У морозну пору краще робити це вдень, коли температура повітря найвища за добу. Якщо ж без миття не обійтися, варто користуватися теплою автоматичною мийкою або місцем із захищеною температурою всередині.

Після процедури миття експерти радять проїхатися кілька кілометрів, щоб вода випарувалася, а також кілька разів легко натиснути на гальма, щоб осушити диски й колодки. Не менш важливо відчиняти та зачиняти всі двері й кришки, щоб вода не залишалася у ущільненнях.

Дотримання цих простих правил допоможе зберегти автомобіль у кращому стані взимку та уникнути зайвого обмерзання важливих деталей. Таким чином навіть суворі морози не перетворяться на випробування для вашого авто.

