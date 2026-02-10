OpenAI почала тестувати рекламу в ChatGPT Сьогодні 23:25 — Технології&Авто

OpenAI оголосила про запуск тестування реклами у ChatGPT. Оголошення з’являтимуться у вигляді позначених «sponsored» посилань у нижній частині відповіді. Компанія заявляє, що реклама не впливатиме на зміст відповідей моделі.

На початковому етапі оголошення показуватимуться користувачам безплатного тарифу та плану Go за $8 на місяць у США. Передплатники Plus, Pro, Business, Enterprise та Education реклами не бачитимуть. Найдешевший тариф без реклами — Plus за $20 на місяць.

Як відмовитися від реклами

Користувачі безплатного тарифу можуть відмовитися від реклами, погодившись на зменшення щоденного ліміту повідомлень. Для плану Go така можливість не передбачена. Водночас у налаштуваннях доступні опції вимкнення персоналізації реклами, відмови від використання історії чатів для таргетингу, видалення рекламних даних та надсилання відгуків щодо оголошень.

Реклама не показуватиметься користувачам молодше 18 років

За словами OpenAI, рекламодавці отримуватимуть лише агреговані дані про перегляди та кліки без доступу до вмісту розмов або персональних даних користувачів.

Реклама не показуватиметься користувачам молодше 18 років, а також у чатах на чутливі теми, зокрема щодо здоров’я, психічного здоров’я або політики. Оскільки функція перебуває на стадії тестування, частина користувачів безплатних тарифів може поки що не бачити оголошень.

