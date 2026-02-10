0 800 307 555
Імпорт вживаних авто у січні впав на понад 60% після грудневого ажіотажу. Топ марок та моделей

У порівнянні з груднем 2025 року обсяги імпорту скоротилися на 61%.
Січень 2026 року став періодом сезонного зниження для ринку імпорту вживаних автомобілів. Після високих показників у грудні, коли покупці намагалися придбати електромобілі до відновлення ПДВ, ринок повернувся до звичних обсягів. У порівнянні з груднем 2025 року обсяги імпорту скоротилися на 61%. Водночас показник перевищив результат січня 2025 року на 12,2%.
Загалом на першу реєстрацію було подано 16 246 легкових автомобілів з пробігом, ввезених з-за кордону, повідомили експерти Інституту досліджень авторинку.
«Ми спостерігаємо цілком природну паузу після грудневого „перегріву“. Ринок електромобілів забрав на себе основну увагу та ресурси в кінці року, тому січневий спад імпорту вживаних авто на 61% був очікуваним. Важливо інше: ріст у 12% порівняно з минулим січнем показує, що фундамент ринку здоровий. Попри всі виклики, імпорт вживаної техніки залишається головним джерелом наповнення автопарку країни», — зазначив голова Інституту досліджень авторинку Станіслав Бучацький.
Динаміка ринку вживаних автомобілів, Україна, 2025−2026
Динаміка ринку вживаних автомобілів, Україна, 2025−2026, eauto.org.ua

Лідери за брендами

Найбільшу частку ринку традиційно утримують німецькі виробники, які зайняли перші позиції рейтингу. Лідером залишається Volkswagen. До трійки також увійшли Audi та BMW.
До першої п’ятірки також увійшли Nissan і Ford, що зберігають позиції завдяки імпорту кросоверів зі страхових аукціонів США.
У десятці найпопулярніших брендів також представлені Renault, Skoda, Hyundai, KIA та Jeep.
Топ-10 марок свіжопригнаних автомобілів 01/2026
Топ-10 марок свіжопригнаних автомобілів 01/2026, eauto.org.ua

Популярні моделі

Серед моделей перше місце зберіг Volkswagen Golf. Другу позицію посів Volkswagen Tiguan, третю — Skoda Octavia.
До першої десятки також увійшли Audi Q5, Nissan Rogue, Ford Escape, Volkswagen Passat, Renault Megane, Audi A4 та Mazda CX-5.
У січні електромобілі практично не були представлені серед найпопулярніших моделей (за винятком окремих версій e-Golf). У попередні місяці вони займали значну частину рейтингу. Зміна податкових умов вплинула на структуру попиту.
Топ-10 моделей свіжопригнаних автомобілів, 01/2026 р.
Топ-10 моделей свіжопригнаних автомобілів, 01/2026 р., eauto.org.ua

Сегмент дорогих автомобілів

У преміальному сегменті суттєвого зниження активності не зафіксовано. У січні в Україні зареєстрували:
  • 1 автомобіль Lamborghini,
  • по 2 — Bentley та McLaren,
  • 6 — Maserati,
  • 55 автомобілів Porsche.
