Теоретичний іспит з водіння в Литві тепер можна складати українською

З понеділка, 9 лютого, у Литві теоретичний іспит з водіння також можна складати українською мовою. Раніше іспити проводилися литовською, польською, англійською, іспанською та французькою мовами.
Про це повідомляє Delfi.
Міністр внутрішніх справ Литви Владислав Кондратович повідомив, що рішення ухвалили з урахуванням численних прохань українців.
«Ми отримали багато звернень від українців скласти іспит рідною мовою, тому не могли залишитися байдужими. Більшість цих людей приїхала до Литви, рятуючись від широкомасштабної війни, розв’язаної росією в Україні. Щоб забезпечити їм доступ до державних послуг, ми даємо можливість складання іспиту рідною мовою та таким чином висловлюємо солідарність з Україною та її громадянами, яким надано статус тимчасового захисту в Литві», — йдеться у повідомленні.

Реєстрація та статистика

Бажаючі скласти теоретичний іспит можуть зареєструватися онлайн.
За даними Regitra, у січні цього року було проведено 10 823 теоретичних іспити:
  • 9 926 — литовською мовою,
  • 815 — англійською,
  • 68 — польською,
  • 6 — французькою,
  • 8 — іспанською.
Зараз до цих мов додається українська, що спростить складання іспиту для громадян України з тимчасовим захистом у Литві.
Нагадаємо, раніше Finance.ua писав, що уряд Литви ухвалив рішення продовжити дію тимчасового захисту для громадян України, які виїхали через війну, до 4 березня 2027 року. Раніше цей статус був чинним до березня 2026 року.
Вартість життя у Литві на 15% нижча від середньої вартості в країнах ЄС. Відчутно доступними є оренда житла та ціни на продукти. У Литві найдешевший в Євросоюзі середній рахунок за інтернет (15 євро на місяць) та один із найдешевших проїздів у громадському транспорті (1 євро).
Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Посвідчення водія
