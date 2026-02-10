0 800 307 555
Переплата пенсій — кому доведеться повертати гроші

Особисті фінанси
114
Частині пенсіонерів доведеться повертати гроші, якщо отримувачі виплат не повідомили про певні зміни
Розмір пенсії залежить від багатьох обставин. Якщо пенсіонер вчасно не повідомив Пенсійний фонд про зміни у своєму статусі чи житті, можуть нарахувати зайві кошти. Таку переплату згодом доведеться повертати — добровільно або примусово.
Про це нагадали у Пенсійному Фонді.

Які зміни впливають на розмір виплат

Пенсійний фонд потрібно обов’язково інформувати, якщо змінюється щось із цього переліку:
  • працевлаштування або звільнення з роботи — деякі надбавки і доплати передбачені лише для непрацюючих пенсіонерів;
  • підприємницька діяльність — початок або припинення ФОП також впливає на виплати;
  • пенсія за вислугу років — якщо людина з такою пенсією знову влаштовується на роботу за спеціальністю, що дає право на призначення такого виду пенсії, виплату можуть припинити;
  • зміна місця проживання — надбавки для мешканців гірських районів або радіоактивно забруднених територій не виплачуються після переїзду;
  • втрата пільгового статусу — наприклад, позбавлення статусу ветерана війни;
  • зміна обставин, які є правовою підставою призначення особливого виду пенсії — за умови працевлаштування пенсіонера, який отримує надбавку на утримання дитини до 18 років, виплата такої надбавки повинна бути припинена; за умови припинення навчання або переведення з денної на іншу форму дитина померлого годувальника втрачає право на відповідний вид пенсії.

Як повідомити Пенсійний фонд

Про всі такі зміни можна повідомити:
  • особисто — у найближчому сервісному центрі Пенсійного фонду;
  • дистанційно — через електронний кабінет на вебпорталі Пенсійного фонду.

Коли виникає переплата

Зайві виплати можуть з’явитися не лише через дії пенсіонера. Серед інших причин:
  • помилки або недостовірні дані від роботодавця щодо зарплати чи стажу;
  • одночасне отримання різних виплат на одну й ту саму дитину;
  • зняття пенсійних коштів у банку після смерті пенсіонера.
Як повертають отримані зайві кошти

Суми, виплачені надміру, можуть бути повернуті добровільно. Якщо цього не відбувається, Пенсійний фонд має право стягувати кошти за своїм рішенням або через суд.
Отже, якщо обставини, що впливають на пенсію, змінилися — про це потрібно повідомити одразу.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
Finance.ua
Finance.ua
