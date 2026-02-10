У Чехії знизилися ціни на оренду квартир: де житло дорожчає Сьогодні 14:05 — Особисті фінанси

Орендна плата за квартири у Чехії у четвертому кварталі минулого року знизилась у середньому на 1,2 %.

У четвертому кварталі минулого року орендна плата за житло в Чехії знизилася в середньому на 1,2% порівняно з попереднім кварталом. Водночас у низці міст, зокрема у Празі, ціни продовжили зростати.

Про це повідомляє Gromada.cz.

Динаміка орендних ставок

За підсумками четвертого кварталу середня вартість оренди в Чехії становила близько 332 чеських крон за квадратний метр. Це на 1,2% менше, ніж у третьому кварталі.

Зниження зафіксовано в усіх типах житла:

у цегляних будинках — на 1,2%;

у панельних — на 0,3%;

на девелоперських проєктах — на 0,5%.

Основною причиною стала сезонна слабкість попиту наприкінці року, що є типовим явищем для ринку оренди.

Найбільше оренда подешевшала в окремих містах. Зокрема, в Іглаві та Оломоуці ціни знизилися на 2,7%, у місті Ліберець ціни впали на 2,2%.

Де ціни на оренду зростали

Попри загальне зниження, у частині міст зафіксовано зростання орендних ставок.

Найбільше підвищення відбулося:

у Карлових Варах — на 4,9%;

у Пардубіце — на 4,4%;

у Градець-Кралове — на 2,9%.

У Празі, де оренда традиційно є найдорожчою, середня вартість зросла на 0,7% і наприкінці року становила близько 459 крон за квадратний метр.

Найбільше підвищення зафіксовано в районах Прага 8 і Прага 3, тоді як у Празі 9 ціни дещо знизилися.

За словами експерта з нерухомості Deloitte Петра Гани, попри стабілізацію вартості в окремих частинах міста, попит на якісне житло в привабливих районах, зокрема в Празі 1, 3 і 8, залишається високим, що підтримує зростання цін.

Нагадаємо, у жовтні минулого року Finance.ua писав , що протягом другого кварталу 2025 року середня вартість оренди житла у Чехії підвищилася на 7% у порівнянні з минулим роком і склала 269 крон за 1 кв. м (близько 538 грн станом на жовтень). Зростання спостерігалося як на ринку старих, так і нових квартир. За типову квартиру площею 70 кв. м орендарі сплачували майже 19 тис. крон (≈ 38 тис. грн) на місяць.

Після запровадження спеціального дозволу на довгострокове перебування українці, які живуть у Чехії, почали активно цікавитися , чи зможуть вони оформити іпотеку. Банки поступово визначають свої позиції. За словами фінансової консультантки Христини Томи, кілька чеських банків уже висловили своє бачення щодо клієнтів із новим статусом. Однак спеціальний дозвіл на довгострокове перебування вони розглядають як звичайний дозвіл цього типу, без особливих умов чи обмежень.

