У січні працівникам, які повертають тепло киянам, виплатили 44 млн грн

КП «Київтеплоенерго» у січні виплатило 44 млн грн працівникам, що повертають тепло киянам. Крім того, Київ виплачуватиме по 50 тисяч гривень сім’ям працівників, які загинули під час ліквідації наслідків російських атак.

Про це мер столиці Віталій Кличко повідомив у своєму Telegram-каналі

Кличко зазначив, що на початку засідання Київради поінформував депутатів про виконання доручення, яке давав міським службам, щодо преміювання столичних комунальників, які цілодобово забезпечують функціонування міста.

«У січні КП „Київтеплоенерго“ виплатило 44 млн грн працівникам, які повертають тепло та інші послуги киянам. Транспортники сумарно у всіх шляхово-експлуатаційних управліннях отримали 8,3 млн грн. Рятувальникам служби КАРС виплатили 870 тисяч. Керуючі компанії виплатили майже 30 млн грн на премії понад 1100 працівникам, які ліквідовують вдень і вночі аварії на мережах у місті», — повідомив Кличко.

Виплати сім’ям загиблих працівників

Крім того, Київ надасть матеріальну допомогу сім’ям працівників, які загинули (померли) під час або внаслідок ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, спричинених збройною агресією російської федерації проти України, додали в Київській міській раді.

Передбачено надання одноразової адресної матеріальної допомоги у розмірі 50 тисяч гривень сім’ям працівників, які загинули (померли) на території міста Києва під час або внаслідок виконання трудових обов’язків.

«Допомога буде надана сім’ям загиблих працівників рятувальних, комунальних, медичних та інших служб. Тим родинам, чиї близькі виходили на роботу під звуки сирен, під обстрілами й у найнебезпечніші моменти для міста. Вони ліквідовували наслідки ракетних і дронових атак, відновлювали житлово-комунальну та критичну інфраструктуру, надавали медичну допомогу пораненим і віддали власне життя заради безпеки інших», — заявила депутатка Київської міської ради Олеся Зубрицька.

Нагадаємо, раніше Finance.ua з посиланням на прем’єр-міністерку України Юлію Свириденко писав , що енергетики, які працюють у ремонтно-відновлювальних бригадах у зимовий період, отримуватимуть щомісячні доплати у розмірі 20 тисяч гривень. Перші виплати почали нараховувати в лютому.

