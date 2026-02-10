43 тонни іранського каучуку з підсанкційної компанії прокуратура передала в АРМА (фото)
За процесуального керівництва Київської обласної прокуратури в управління АРМА передано понад 43 тонни синтетичного каучуку, незаконно ввезеного на територію України.
Про це повідомила АРМА.
Йдеться про сировину, фактично вироблену на заводі іранської компанії, офіс якої розташований у москві. Продукцію підсанкційного походження намагалися імпортувати в Україну під виглядом товару з Туреччини, з використанням підроблених документів щодо її походження.
Під час митного контролю правоохоронці виявили маркування «IR» на палетах, штрих-коди та інші ідентифікаційні ознаки товару, що вказують на його реальне походження з Ісламської Республіки Іран, до якої застосовані секторальні санкції у зв’язку з підтримкою збройної агресії рф проти України. Крім того, компанія-виробник перебуває під санкціями США.
Загальна вартість
Вартість вилученого каучуку перевищує 12,7 млн грн.
З огляду на ризики зберігання та значну вартість активу, за рішенням суду його передано в управління АРМА для подальшої реалізації у встановленому законом порядку.
Досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 201−3 ККУ (контрабанда товарів) триває. Встановлюються всі особи, причетні до незаконного переміщення підсанкційної продукції через державний кордон України.
