Укроборонпром уклав угоду з провідною компанією Саудівської Аравії

АТ «Українська оборонна промисловість» співпрацюватиме з National Company for Mechanical Systems у сфері ОПК.
Про це у Телеграмі повідомив генеральний директор товариства Герман Сметанін.
«АТ «УОП» та National Company for Mechanical Systems (NCMS) уклали угоду про співробітництво на полях World Defense Show.
Підписання відбулося за сприяння Посольства України в Королівстві Саудівська Аравія та за безпосередньої участі Надзвичайного і Повноважного Посла України в Королівстві Саудівська Аравія Анатолія Петренка", — йдеться в повідомленні.

Мета

Сметанін підкреслив, що ця взаємодія відкриває нові можливості для інтеграції українського ОПК в оборонну екосистему Близького Сходу та посилить міжнародне партнерство України.
Команда АТ «Українська оборонна промисловість» розпочала роботу на міжнародній оборонній виставці World Defense Show 2026 у.е.р-Ріяді. Відбулася зустріч з головою Генерального управління з розвитку оборонної галузі (GAAD) Саудівської Аравії.
За матеріалами:
Finance.ua
