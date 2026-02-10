ДПС підбила підсумки 2025 року у сфері міжнародного оподаткування Сьогодні 09:47 — Казна та Політика

У 2025 році сфера міжнародного оподаткування та трансфертного ціноутворення (ТЦ) продемонструвала зростання фінансових результатів. Завдяки самостійному коригуванню показників платниками податків фінансовий результат до оподаткування збільшився на 6,3 млрд грн, а нарахування податку на прибуток зросли на 20% порівняно з попереднім роком.

Про це повідомила в. о. голови Державної податкової служби України Леся Карнаух.

За її словами, у 2025 році податковий контроль змістив акцент із формальних перевірок на аналітику, оцінку ризиків і роботу з даними.

Трансфертне ціноутворення

У сфері ТЦ основними підходами залишаються ризик-орієнтований контроль, цифровізація процесів і мінімізація впливу людського фактору. Перевірки ініціюються не за фактом наявності контрольованих операцій, а після аналізу ризик-індикаторів і фінансових даних.

За підсумками 2025 року:

472 платники подали 582 уточнюючі декларації з податку на прибуток;

фінансовий результат до оподаткування збільшено на 6,3 млрд грн;

сума податку на прибуток за результатами самостійних коригувань зросла майже на 20% у річному вимірі.

У ДПС зазначають, що такий підхід зменшує адміністративне навантаження на сумлінний бізнес і підвищує передбачуваність податкового середовища.

Міжнародне оподаткування

У сфері оподаткування доходів нерезидентів у 2025 році також зафіксовано зростання добровільного виконання податкових зобов’язань:

обсяг самостійних коригувань збільшився у 2,9 раза;

надходження за результатами контрольно-перевірочних заходів зросли у 3,3 раза на 365,3 млн грн.

Важливу роль відіграла і судова практика. Протягом року ухвалено рішення на користь податкового органу на суму майже 3,8 млрд грн, що формує подальші підходи до застосування міжнародних податкових конвенцій.

Контрольовані іноземні компанії

Напрям контрольованих іноземних компаній (КІК) у 2025 році продемонстрував збільшення добровільного декларування:

кількість задекларованих КІК зросла на 26%;

кількість контролерів — на 17%.

2025 рік використовувався як перехідний період комплаєнсу без штрафних санкцій, із фокусом на роз’яснення, навчання та аналітичну підтримку.

У результаті надходження від самостійних коригувань контролерами КІК становили 87,1 млн грн проти 4,5 млн грн роком раніше. Близько 80% цієї суми забезпечено завдяки інформації, отриманій у межах міжнародного обміну податковими даними.

Перевірки та додаткові надходження

У випадках, коли добровільне виконання податкових вимог є недостатнім, застосовуються контрольно-перевірочні заходи.

У 2025 році з питань міжнародного оподаткування та трансфертного ціноутворення проведено близько 700 документальних перевірок. За даними ДПС, це забезпечило додаткові надходження до бюджету та сприяло вирівнюванню податкового навантаження.

У податковій службі також наголосили, що Україна продовжує дотримуватися міжнародних стандартів оподаткування та забезпечує виконання відповідних зобов’язань.

