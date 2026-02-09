У грудні грошова база зменшилась на 0,3% до 1,175 трлн гривень Сьогодні 16:28 — Казна та Політика

У грудні грошова база, що включає готівку в обігу поза банками, а також резервні гроші банків та інші гроші, за оперативними даними Національного банку, зменшилась на 0,3% до 1174,526 млрд гривень.

За 2025 рік грошова база зросла на 11,6% із 1052,113 млрд гривень.

Грошова маса у грудні збільшилася на 6,8% до 4023,337 млрд гривень, а за рік в цілому вона зросла на 15,3% з 3488,377 млрд гривень.

Обсяг готівки в обігу, за оперативними даними НБУ, у грудні збільшився на 1,1% до 867,053 млрд гривень, за рік в цілому він зріс на 14,1% з 759,753 млрд гривень.

За 2023 рік грошова база зросла на 23,3% із 792,537 млрд гривень.

За 2022 рік грошова база зросла на 19,6% із 662,499 млрд гривень.

У 2021 році грошова база зросла на 11,2% з 595,993 млрд гривень до 662,499 млрд гривень.

