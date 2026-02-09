0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

У грудні грошова база зменшилась на 0,3% до 1,175 трлн гривень

Казна та Політика
27
У грудні грошова база зменшилась на 0,3% до 1,175 трлн гривень
У грудні грошова база зменшилась на 0,3% до 1,175 трлн гривень
У грудні грошова база, що включає готівку в обігу поза банками, а також резервні гроші банків та інші гроші, за оперативними даними Національного банку, зменшилась на 0,3% до 1174,526 млрд гривень.
Про це свідчать дані Національного банку.
За 2025 рік грошова база зросла на 11,6% із 1052,113 млрд гривень.
Грошова маса у грудні збільшилася на 6,8% до 4023,337 млрд гривень, а за рік в цілому вона зросла на 15,3% з 3488,377 млрд гривень.
Обсяг готівки в обігу, за оперативними даними НБУ, у грудні збільшився на 1,1% до 867,053 млрд гривень, за рік в цілому він зріс на 14,1% з 759,753 млрд гривень.
Як повідомляли Українські Новини, за 2024 рік грошова база зросла на 7,7% із 976,940 млрд гривень.
За 2023 рік грошова база зросла на 23,3% із 792,537 млрд гривень.
За 2022 рік грошова база зросла на 19,6% із 662,499 млрд гривень.
У 2021 році грошова база зросла на 11,2% з 595,993 млрд гривень до 662,499 млрд гривень.
За матеріалами:
Українські Новини
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems