Митниця в січні виявила порушень на 361 млн грн

У січні 2026 року митні органи України виявили 799 порушень митних правил на загальну суму 361 млн грн.

Про це повідомляє Державна митна служба.

Порівняно з аналогічним періодом 2025 року кількість зафіксованих правопорушень зросла на 8%, а загальна вартість предметів порушення — на 23%.

Тимчасове вилучення товарів і активів

У межах 280 справ про порушення митних правил митні органи тимчасово вилучили предмети правопорушень на загальну суму 69 млн грн. Зокрема:

промислових товарів на 61,3 млн грн;

продовольчих товарів на 4,2 млн грн;

транспортних засобів на понад 3 млн грн;

валюти на 0,2 млн грн.

Штрафи та надходження до бюджету

У 86 справах про порушення митних правил, зокрема відкритих у попередні періоди, митницями застосовано адміністративні стягнення у вигляді штрафів на суму 1,7 млн грн.

До Державного бюджету надійшло 5,5 млн грн.

На розгляд до судів митні органи передали 403 справи про на суму понад 184 млн грн. За результатами судового розгляду, включно зі справами, порушеними раніше, накладено стягнення у вигляді конфіскації товарів та штрафів на загальну суму 487 млн грн.

