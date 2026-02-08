У 2025 році держборг України зріс на $47,3 мільярда Сьогодні 08:15 — Казна та Політика

Держборг України зріс майже на третину

Станом на 31 грудня 2025 року загальна сума державного та гарантованого державою боргу України становила 9 042,7 млрд грн (213,3 млрд дол США). Це на 29,5% (28,4% в доларовому еквіваленті) більше, ніж на кінець 2024 року.

Про це повідомили у Міністерстві фінансів України.

Протягом 2025 року обсяг державного та гарантованого державою боргу України збільшився у гривневому еквіваленті на 2,061 трлн грн (47,3 млрд дол. США) в основному внаслідок збільшення довгострокового пільгового фінансування від міжнародних партнерів.

Джерела фінансування держбюджету

Найбільшим джерелом фінансування державного бюджету у 2025 році стали кредити ERA від країн G7 в обсязі 37,9 млрд дол. США, які частково обліковуються як державний борг, а також фінансування від Європейського Союзу в обсязі 12,1 млрд дол. США.

Протягом року заборгованість України за пільговими кредитами ЄС збільшилась на 1,654 трлн грн (38,6 млрд дол. США).

Читайте також Кабмін схвалив стратегію управління держборгом України на 2026−2028 роки

«Платежі з погашення за кредитами Ukraine Facility мають пільговий період тривалістю 11−12 років та можуть компенсуватися країнами Євросоюзу», — йдеться у повідомленні.

Обслуговування та погашення кредитів ERA здійснюватиметься за рахунок джерел, не пов’язаних із державним бюджетом, зокрема доходів від заморожених російських активів.

Станом на кінець 2025 року близько 75% державного та гарантованого державою боргу є зовнішнім, при цьому понад половину цього боргу становлять зобов’язання перед Європейським Союзом (близько 40% від усього державного боргу).

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.