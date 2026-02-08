0 800 307 555
У 2025 році держборг України зріс на $47,3 мільярда

Казна та Політика
20
Держборг України зріс майже на третину
Станом на 31 грудня 2025 року загальна сума державного та гарантованого державою боргу України становила 9 042,7 млрд грн (213,3 млрд дол США). Це на 29,5% (28,4% в доларовому еквіваленті) більше, ніж на кінець 2024 року.
Про це повідомили у Міністерстві фінансів України.
Протягом 2025 року обсяг державного та гарантованого державою боргу України збільшився у гривневому еквіваленті на 2,061 трлн грн (47,3 млрд дол. США) в основному внаслідок збільшення довгострокового пільгового фінансування від міжнародних партнерів.

Джерела фінансування держбюджету

Найбільшим джерелом фінансування державного бюджету у 2025 році стали кредити ERA від країн G7 в обсязі 37,9 млрд дол. США, які частково обліковуються як державний борг, а також фінансування від Європейського Союзу в обсязі 12,1 млрд дол. США.
Протягом року заборгованість України за пільговими кредитами ЄС збільшилась на 1,654 трлн грн (38,6 млрд дол. США).
«Платежі з погашення за кредитами Ukraine Facility мають пільговий період тривалістю 11−12 років та можуть компенсуватися країнами Євросоюзу», — йдеться у повідомленні.
Обслуговування та погашення кредитів ERA здійснюватиметься за рахунок джерел, не пов’язаних із державним бюджетом, зокрема доходів від заморожених російських активів.
Станом на кінець 2025 року близько 75% державного та гарантованого державою боргу є зовнішнім, при цьому понад половину цього боргу становлять зобов’язання перед Європейським Союзом (близько 40% від усього державного боргу).
За матеріалами:
Finance.ua
Держборг
