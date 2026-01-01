Макрофінансові показники України за 2025 рік: держборг, ВВП, інфляція
У новій статті Finance.ua розповідає про головні фінансові результати минулого року.
Макрофінансові показники
Міжнародна допомога. Обсяги отриманої фінансової підтримки від партнерів у 2025 році сягнули 45,8 млрд доларів, що на 4,1 млрд більше, ніж у 2024-му.
Державний та гарантований державою борг. Станом на 1 листопада він склав 8276,21 млрд грн або 197,19 млрд доларів США у валютному еквіваленті. Зокрема зовнішній борг — 6298,47 млрд грн або 150,08 млрд доларів США, що становить 76,11% від загальної суми боргу.
Інфляція. Індекс інфляції у листопаді 2025 року становив 100,4%. Усього за 11 місяців 2025 року індекс інфляції становив 107,7%, тобто, інфляція становила 7,7%.
Валовий внутрішній продукт. За попередніми оцінками, номінальний ВВП України 2025 року становив 8967,4 млрд грн.
У третьому кварталі 2025 року реальний ВВП України зріс на 2,1% у річному вимірі та на 0,8% порівняно з попереднім кварталом з урахуванням сезонного чинника.
Середня зарплата. За даними Work.ua, у 2025 році показник середньої зарплати зріс від 22 500 грн до 27 500 грн.
Що змінилося у банківській системі та на валютному ринку
Поділитися новиною
Також за темою
Макрофінансові показники України за 2025 рік: держборг, ВВП, інфляція
Експорт IT-послуг зріс на $141 млн у річному вимірі
Роботодавцям компенсують у середньому 77 тис. грн за облаштування інклюзивного робочого місця
Настрої бізнесу погіршилися: половина підприємств незадоволені фінансовим станом
Держава сплачуватиме ЄСВ за громадян, які перебувають у полоні
У 2026 році в Україні запустять електронний чек для покупок