Макрофінансові показники України за 2025 рік: держборг, ВВП, інфляція

Казна та Політика
58
У новій статті Finance.ua розповідає про головні фінансові результати минулого року.

Макрофінансові показники

Міжнародна допомога. Обсяги отриманої фінансової підтримки від партнерів у 2025 році сягнули 45,8 млрд доларів, що на 4,1 млрд більше, ніж у 2024-му.
Державний та гарантований державою борг. Станом на 1 листопада він склав 8276,21 млрд грн або 197,19 млрд доларів США у валютному еквіваленті. Зокрема зовнішній борг — 6298,47 млрд грн або 150,08 млрд доларів США, що становить 76,11% від загальної суми боргу.
Інфляція. Індекс інфляції у листопаді 2025 року становив 100,4%. Усього за 11 місяців 2025 року індекс інфляції становив 107,7%, тобто, інфляція становила 7,7%.
Валовий внутрішній продукт. За попередніми оцінками, номінальний ВВП України 2025 року становив 8967,4 млрд грн.
У третьому кварталі 2025 року реальний ВВП України зріс на 2,1% у річному вимірі та на 0,8% порівняно з попереднім кварталом з урахуванням сезонного чинника.
Середня зарплата. За даними Work.ua, у 2025 році показник середньої зарплати зріс від 22 500 грн до 27 500 грн.

