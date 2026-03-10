Замовив обладнання з рф на 1 млн євро: у Києві оголосили підозру директору підприємства (фото) Сьогодні 17:14 — Кримінал

У Києві затримали та повідомили про підозру директору картонно-тарного підприємства, який замовив в росії обладнання на суму понад 1,1 млн євро.

Про це у Телеграмі повідомив генеральний прокурор Руслан Кравченко.

«Підприємство з виробництва картонно-паперової тари працює з 1994 року: воно зареєстроване у Києві, має виробничі потужності в Луганській області та філії у Дніпропетровській і Київській. 99,5% акцій компанії належать кіпрській фірмі, а її бенефіціар − громадянин України − незмінно очолює підприємство з моменту заснування», — зазначив генпрокурор.

Суть справи

За даними слідства, у 2021 році підприємство уклало договір із російським виробником на поставку обладнання вартістю понад 1,1 млн євро.

У межах виконання угоди на рахунки російської компанії було перераховано 810 тис. євро передплати.

Після початку повномасштабного вторгнення рф в Україну, попри встановлену урядом заборону на імпорт товарів з держави-агресора, директор підприємства продовжив співпрацю з росією.

Для обходу обмежень підозрюваний залучив білоруську компанію-посередника. Саме на неї оформили поставку обладнання, яке згодом ввезли на територію України транзитом через одну з країн ЄС.

У межах цієї схеми російському постачальнику перерахували залишок за договором у розмірі понад 382 тис. євро.

Для прискорення поставок підозрюваний також пообіцяв представнику агресора додаткові 92,4 тис. євро за швидке відвантаження та покриття ПДВ.

Таким чином чоловік добровільно та свідомо сприяв отриманню прибутку підприємством держави-агресора, частина якого у вигляді податків надходить до бюджету рф та використовується для фінансування її збройних сил.

Під час обшуків на підприємстві вилучено товарно-транспортні документи, мобільні телефони та комп’ютерну техніку.

Чоловіка затримано у порядку ст. 208 КПК України у місті Києві. За процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури йому повідомлено про підозру у пособництві державі-агресору (ч. 1 ст. 111−2 КК України).

За клопотанням прокурора суд обрав йому безальтернативний запобіжний захід − тримання під вартою.

