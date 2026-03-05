0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Килим з сотні тисяч доларів і ювелірка: викрито незаконне оформленне інвалідності (фото)

Кримінал
605
Килим з сотні тисяч доларів і ювелірка: викрито незаконне оформленне інвалідності (фото)
Килим з сотні тисяч доларів і ювелірка: викрито незаконне оформленне інвалідності (фото)
У Вінниці викрито двох медичних працівниць — сімейну лікарку приватної клініки та завідувачку відділення міської лікарні.
Про це пише Офіс Генерального прокурора.
Їх підозрою у виготовленні фіктивних медичних документів і вимаганні неправомірної вигоди.

Суть справи

За даними слідства, сімейна лікарка приймала пацієнтів для оформлення інвалідності та направляла їх на фіктивне стаціонарне лікування до завідувачки.
Килим з сотні тисяч доларів і ювелірка: викрито незаконне оформленне інвалідності (фото)
Задокументовано, як за такою вони отримали 4600 доларів США за пакет документів для встановлення ІІ групи інвалідності.

Що знайшли

У лютому лікарок затримали, а під час обшуків за місцем роботи та проживання було вилучено:
  • 956 тис. грн.
  • 221 тис. доларів США.
  • 5740 євро готівкою.
  • 87 одиниць ювелірних виробів.
Чорнові записи з іменами людей та сумами ймовірно отриманих від них грошей.
В залежності від скоєного прокурори Вінницької обласної прокурори повідомили їм про підозру за:
• ч. 1 ст. 366 ККУ — складання та видача завідомо неправдивих документів,
• ч. 3 ст. 368 ККУ — вимагання й одержання неправомірної вигоди за попередньою змовою,
• ч. 3 ст. 369−2 ККУ — одержання неправомірної вигоди за вплив на рішення посадовців.
До суду скеровані клопотання про запобіжні заходи та відсторонення підозрюваних від посад.
За матеріалами:
Finance.ua
Кримінальне провадження
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems