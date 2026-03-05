Килим з сотні тисяч доларів і ювелірка: викрито незаконне оформленне інвалідності (фото) Вчора 17:40 — Кримінал

У Вінниці викрито двох медичних працівниць — сімейну лікарку приватної клініки та завідувачку відділення міської лікарні.

Їх підозрою у виготовленні фіктивних медичних документів і вимаганні неправомірної вигоди.

Суть справи

За даними слідства, сімейна лікарка приймала пацієнтів для оформлення інвалідності та направляла їх на фіктивне стаціонарне лікування до завідувачки.

Задокументовано, як за такою вони отримали 4600 доларів США за пакет документів для встановлення ІІ групи інвалідності.

Що знайшли

У лютому лікарок затримали, а під час обшуків за місцем роботи та проживання було вилучено:

956 тис. грн.

221 тис. доларів США.

5740 євро готівкою.

87 одиниць ювелірних виробів.

Чорнові записи з іменами людей та сумами ймовірно отриманих від них грошей.

В залежності від скоєного прокурори Вінницької обласної прокурори повідомили їм про підозру за:

• ч. 1 ст. 366 ККУ — складання та видача завідомо неправдивих документів,

• ч. 3 ст. 368 ККУ — вимагання й одержання неправомірної вигоди за попередньою змовою,

• ч. 3 ст. 369−2 ККУ — одержання неправомірної вигоди за вплив на рішення посадовців.

До суду скеровані клопотання про запобіжні заходи та відсторонення підозрюваних від посад.

