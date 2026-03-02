Земельна афера на понад 22 млн грн: у Києві судитимуть учасників Сьогодні 17:12 — Кримінал

У Києві розпочнеться судовий процес щодо групи осіб, які привласнили земельні ділянки у Голосіївському районі на суму понад 22 млн грн.

Про це повідомляє поліція Києва.

Суть справи

У серпні 2024 року слідчі Подільського управління поліції спільно зі СБУ та за процесуального керівництва Подільської окружної прокуратури викрили киянина та його спільників, які організували схему незаконного оформлення комунальних земель у приватну власність.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ділки незаконно заволоділи земельними ділянками, які відповідно до рішення Київської міської ради підлягали передачі громадянам для будівництва та обслуговування житлових будинків і ведення садівництва.

Під час реалізації задуманого, фігуранти підробили офіційні документи, внісши до них неправдиві відомості — змінили анкетні дані осіб, на яких нібито оформлювалися ділянки, а також кадастрові номери й адреси трьох земельних наділів та оформили їх у приватну власність.

Збитки

У результаті протиправних дій було незаконно зареєстровано право приватної власності на три земельні ділянки, чим територіальній громаді завдано збитків на понад 22 мільйони гривень.

Дії обвинувачених кваліфіковано за ч. 5 ст. 190 КК України — шахрайство в особливо великих розмірах, а також за ч. 3 та ч. 4 ст. 358 КК України — підроблення та використання підроблених документів. На землю судом було накладено арешт, з метою унеможливлення подальших правочинів.

Наразі обвинувальний акт скеровано до суду. Обвинуваченим загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

