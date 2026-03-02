Через «дропів» в Україні провели операції на 30 млрд грн Сьогодні 06:37 — Кримінал

В Україні виявили масштабну мережу відмивання коштів: лише за п’ять місяців 2025 року проаналізовано понад 29 тисяч банківських рахунків, а загальна сума «брудних» операцій сягнула 30,81 мільярда гривень. І це, за оцінками фахівців, лише верхівка айсберга у боротьбі з так званими «дропами» — грошовими мулами, через яких проходять тіньові фінансові потоки та які руйнують фінансову систему країни.

Про це йдеться у відповіді Державної служби фінансового моніторингу України на запит «Судово-юридичної газети».

Масштаби злочинної схеми

Держфінмоніторингом у період з серпня по грудень 2025 року досліджувалися фінансові операції по більш ніж 29 000 рахунків, проведених за участю 80 276 фізичних осіб. Зокрема, проведені фінансові операції пов’язані із вчиненням дій, спрямованих на легалізацію (відмивання) доходів отриманих, попередньо, злочинним шляхом.

Читайте також Банки заблокували понад 80 тисяч клієнтів через схеми «дропів»

Під час проведення аналітичного дослідження великої кількості фінансових потоків встановлено, що грошові кошти на загальну суму 30,81 млрд грн використано як інструментарій у легалізації злочинних схем. Ці цифри свідчать про масовість проблеми: тисячі звичайних громадян, можливо несвідомо, стають частиною злочинних мереж, ризикуючи власною репутацією та свободою.

Що таке «дропи» та як працює механізм

«Дропи» або «грошові мули» — це системна загроза виведенню грошових коштів із реального сектору національної економіки держави.

Механізм «дропування» полягає в наступному: особа, яка є клієнтом банківської установи, надає власну банківську картку, яка емітована до рахунку, у користування третім особам, які в подальшому проводять фінансові операції, що мають характерні ознаки транзитності та схемності.

У подальшому, грошові кошти знімаються готівкою або перераховуються на інші рахунки осіб, які приймають участь у злочинній схемі.

Таким чином, особа, яка виступає організатором протиправного механізму, надає вказівки щодо подальшого спрямування грошових коштів, однак при цьому також отримує обумовлений відсоток.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.