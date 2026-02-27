Розікрали понад 50 млн грн на ремонті ТЕЦ — поліція викрила злочинців Сьогодні 10:47 — Кримінал

Готівка знайдена на місцях, де проводилися обшуки

Правоохоронці викрили масштабну схему привласнення державних коштів, які виділялися на відновлення енергетичної інфраструктури після російських обстрілів. Йдеться про фінансування аварійно-відновлювальних робіт на Трипільській ТЕЦ.

Операцію провели співробітники Національної поліції спільно з СБУ. Шістьом особам уже повідомлено про підозру. Якщо їхню провину доведуть у суді, їм може загрожувати до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Хто фігурує у справі

За даними слідства, до схеми можуть бути причетні керівники двох підрядних компаній. Саме ці підприємства виконували будівельно-монтажні роботи на теплогенеруючих об’єктах, зокрема на Трипільській ТЕЦ.

Як відмивали кошти

Слідство вважає, що підрядники закуповували будівельні матеріали не напряму, а через підконтрольні їм компанії.

Схема виглядала так:

матеріали купувалися у «своїх» фірм;

ціни на них були приблизно на 30% вищими за ринкові;

різниця осідала на рахунках афілійованих компаній;

далі кошти переводилися в готівку.

За попередніми оцінками, таким способом могли вивести близько 50 мільйонів гривень.

Що знайшли під час обшуків

У помешканнях і офісах фігурантів правоохоронці вилучили:

комп’ютерну техніку;

мобільні телефони;

чорнову бухгалтерію та документи;

понад 19 мільйонів гривень готівкою.

Слідчі дії тривають. Правоохоронці встановлюють усіх причетних до ймовірної схеми та перевіряють інші можливі епізоди.

