Розікрали понад 50 млн грн на ремонті ТЕЦ — поліція викрила злочинців
Правоохоронці викрили масштабну схему привласнення державних коштів, які виділялися на відновлення енергетичної інфраструктури після російських обстрілів. Йдеться про фінансування аварійно-відновлювальних робіт на Трипільській ТЕЦ.
Операцію провели співробітники Національної поліції спільно з СБУ. Шістьом особам уже повідомлено про підозру. Якщо їхню провину доведуть у суді, їм може загрожувати до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Хто фігурує у справі
За даними слідства, до схеми можуть бути причетні керівники двох підрядних компаній. Саме ці підприємства виконували будівельно-монтажні роботи на теплогенеруючих об’єктах, зокрема на Трипільській ТЕЦ.
Як відмивали кошти
Слідство вважає, що підрядники закуповували будівельні матеріали не напряму, а через підконтрольні їм компанії.
Схема виглядала так:
- матеріали купувалися у «своїх» фірм;
- ціни на них були приблизно на 30% вищими за ринкові;
- різниця осідала на рахунках афілійованих компаній;
- далі кошти переводилися в готівку.
За попередніми оцінками, таким способом могли вивести близько 50 мільйонів гривень.
Що знайшли під час обшуків
У помешканнях і офісах фігурантів правоохоронці вилучили:
- комп’ютерну техніку;
- мобільні телефони;
- чорнову бухгалтерію та документи;
- понад 19 мільйонів гривень готівкою.
Слідчі дії тривають. Правоохоронці встановлюють усіх причетних до ймовірної схеми та перевіряють інші можливі епізоди.
