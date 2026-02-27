0 800 307 555
Розікрали понад 50 млн грн на ремонті ТЕЦ — поліція викрила злочинців

Готівка знайдена на місцях, де проводилися обшуки
Готівка знайдена на місцях, де проводилися обшуки
Правоохоронці викрили масштабну схему привласнення державних коштів, які виділялися на відновлення енергетичної інфраструктури після російських обстрілів. Йдеться про фінансування аварійно-відновлювальних робіт на Трипільській ТЕЦ.
Операцію провели співробітники Національної поліції спільно з СБУ. Шістьом особам уже повідомлено про підозру. Якщо їхню провину доведуть у суді, їм може загрожувати до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Хто фігурує у справі

За даними слідства, до схеми можуть бути причетні керівники двох підрядних компаній. Саме ці підприємства виконували будівельно-монтажні роботи на теплогенеруючих об’єктах, зокрема на Трипільській ТЕЦ.
Як відмивали кошти

Слідство вважає, що підрядники закуповували будівельні матеріали не напряму, а через підконтрольні їм компанії.
Схема виглядала так:
  • матеріали купувалися у «своїх» фірм;
  • ціни на них були приблизно на 30% вищими за ринкові;
  • різниця осідала на рахунках афілійованих компаній;
  • далі кошти переводилися в готівку.
За попередніми оцінками, таким способом могли вивести близько 50 мільйонів гривень.
Що знайшли під час обшуків

У помешканнях і офісах фігурантів правоохоронці вилучили:
  • комп’ютерну техніку;
  • мобільні телефони;
  • чорнову бухгалтерію та документи;
  • понад 19 мільйонів гривень готівкою.
Слідчі дії тривають. Правоохоронці встановлюють усіх причетних до ймовірної схеми та перевіряють інші можливі епізоди.
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
СхемиЕнергетика
