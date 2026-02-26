0 800 307 555
«Загріб» 500 тис. грн благодійників для модульних будинків на Київщині — деталі справи

Кримінал
У Києві директора приватного товариства судитимуть за заволодіння майже 500 тис. гривень благодійників, які фінансували зведення модульних будинків у с. Мощун на Київщині.
Про це повідомляє Подільська окружна прокуратура міста Києва.

Суть справи

Його судитимуть за заволодіння грошима благодійної організації під час виконання будівельних робіт з влаштування фундаментів, септиків та водопроводу для модульних будинків с. Мощун Київської області для людей, які залишилися без своїх осель через збройну агресію рф.
Встановлено, що директор приватного товариства, яке виконувало роботи, вніс до актів виконаних робіт неправдиві дані про обсяги та вартість будівельних робіт. Відповідно до висновків експертиз, благодійній організації такими діями завдано збитків на майже 500 тис. гривень.
Дії обвинуваченого кваліфіковано за ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 209 КК України, а саме як заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем, внесенні завідомо неправдивих даних до офіційних документів та розпорядження грошима, одержаними злочинним шляхом.
Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 5 до 8 років.
Досудове розслідування здійснювалось слідчими СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві, а оперативне супроводження — співробітниками СБУ.
За матеріалами:
Finance.ua
