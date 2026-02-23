Посадовців ДП «Комбінат «Прогрес» підозрюють у розтраті 36 млн грн Сьогодні 06:34 — Кримінал

Шістьом особам оголосили підозру, gp.gov.ua

Правоохоронці викрили злочинну організацію, яка завдала ДП «Комбінат „Прогрес“ Державного агентства резерву України» понад 36 млн грн збитків.

Про це повідомляється на сайті Офісу Генерального прокурора.

Суть схеми

Упродовж 2023−2025 років службові особи державного підприємства у змові з підконтрольними суб’єктами господарювання та іншими особами розробили та реалізували злочинний план, спрямований на незаконне отримання прибутку за рахунок використання державного майна.

Йдеться про надання послуг зі зберігання та/або комплексних складських послуг у приміщеннях, право оперативного управління якими належить ДП «Комбінат «Прогрес». Замість укладення договорів зберігання або оренди безпосередньо з підприємствами реального сектору економіки та отримання доходів державним підприємством, до фінансово-господарських відносин штучно залучалися підконтрольні суб’єкти господарювання.

gp.gov.ua

Такі підприємства, за даними слідства, виступали посередниками «фірмами-прокладками», укладали договори з представниками реального сектору економіки та акумулювали кошти, отримані за використання державних складських приміщень. Надалі частина коштів не надходила до державного підприємства, а розподілялася між учасниками схеми.

Обшуки та підозри

У ході досудового розслідування встановлено близько 50 епізодів протиправної діяльності, внаслідок яких державному підприємству завдано збитків на суму близько 36,2 млн грн.

19 лютого 2026 року було проведено обшуки за місцями проживання учасників злочинної організації. Повідомлено про підозру шістьом співучасникам кримінальних правопорушень, яких у подальшому затримано в порядку ст. 208 КПК України. Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.