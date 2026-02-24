БЕБ викрило схему розтрати на держпідприємстві оборонної галузі на 7 млн грн Сьогодні 14:22 — Кримінал

БЕБ викрило схему розтрати на держпідприємстві оборонної галузі на 7 млн грн

Детективи Територіального управління БЕБ у місті Києві викрили схему розтрати коштів підприємства оборонної галузі під час закупівлі промислового обладнання.

7 млн грн, пише Державі завдано збитків на майжепише БЕБ

Слідством встановлено

Один із керівників державного підприємства, використовуючи службове становище, організував закупівлю виробничого обладнання за завищеною ціною. Йдеться про стіл для шахтної печі, який використовується у технологічному процесі та потребував термінової заміни.

Щоб створити видимість конкурентної закупівлі, були залучені підконтрольні компанії. Вони надали комерційні пропозиції з майже однаковими, але суттєво завищеними цінами. Саме на підставі цих документів сформували очікувану вартість закупівлі.

Надалі державне підприємство провело закупівлю через електронну систему Prozorro та уклало договір із компанією, яка запропонувала «найнижчу» ціну серед поданих пропозицій. Після цього кошти в повному обсязі перерахували постачальнику.

Водночас проведена експертиза показала, що ринкова вартість обладнання була значно нижчою. Різниця між реальною ціною та сплаченою сумою становила майже 7 млн грн. Таким чином, державному підприємству завдано збитків в особливо великих розмірах.

Детективи БЕБ встановлюють повне коло осіб, причетних до реалізації схеми, та перевіряють інші можливі епізоди.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.