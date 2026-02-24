0 800 307 555
БЕБ викрило схему розтрати на держпідприємстві оборонної галузі на 7 млн грн

Кримінал
Детективи Територіального управління БЕБ у місті Києві викрили схему розтрати коштів підприємства оборонної галузі під час закупівлі промислового обладнання.
Державі завдано збитків на майже 7 млн грн, пише БЕБ.

Слідством встановлено

Один із керівників державного підприємства, використовуючи службове становище, організував закупівлю виробничого обладнання за завищеною ціною. Йдеться про стіл для шахтної печі, який використовується у технологічному процесі та потребував термінової заміни.
Щоб створити видимість конкурентної закупівлі, були залучені підконтрольні компанії. Вони надали комерційні пропозиції з майже однаковими, але суттєво завищеними цінами. Саме на підставі цих документів сформували очікувану вартість закупівлі.
Надалі державне підприємство провело закупівлю через електронну систему Prozorro та уклало договір із компанією, яка запропонувала «найнижчу» ціну серед поданих пропозицій. Після цього кошти в повному обсязі перерахували постачальнику.
Водночас проведена експертиза показала, що ринкова вартість обладнання була значно нижчою. Різниця між реальною ціною та сплаченою сумою становила майже 7 млн грн. Таким чином, державному підприємству завдано збитків в особливо великих розмірах.
Детективи БЕБ встановлюють повне коло осіб, причетних до реалізації схеми, та перевіряють інші можливі епізоди.
Кримінальне провадження
