Переплатили 95 млн грн за трансформатори: судитимуть експосадовців «Укрзалізниці» Сьогодні 15:17 — Кримінал

САП та НАБУ направили до суду обвинувальний акт у справі щодо заволодіння коштами Укрзалізниці за епізодом закупівлі трансформаторів.

Суть справи

Серед обвинувачених — перший заступник директора філії «Центр забезпечення виробництва» АТ «Укрзалізниця», заступник директора з економічної та інформаційної безпеки Апарату директора з економічної та інформаційної безпеки АТ «Укрзалізниця» та ще 2 учасника організованої групи.

У червні — грудні 2022 року керівник ОГ через підконтрольних службових осіб АТ «Укрзалізниця» забезпечив обрання наперед визначеної компанії постачальником силових трансформаторів. Під час розслідування зʼясовано, що постачання трансформаторів відбувалося за завищеною вартістю.

Продукція закуповувалась через зареєстровану в Болгарії фірму-прокладку в узбецького виробника, яким частково володіють юридичні особи з країни — агресора, та перепродавались Укрзалізниці за вдвічі завищеною ціною.

Як наслідок, вона зазнала збитків на суму 95 млн грн, якими заволоділи учасники злочину.

Дії обвинувачених кваліфіковано за ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України.

