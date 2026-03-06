0 800 307 555
Через «трубу Медведчука» вивели за кордон майже 30 млн євро: деталі розслідування

Кримінал
Виведення коштів за використання так званої «труби Медведчука» пов’язане з росією і низкою українських посадовців. Слідство встановлює точне коло посадових осіб, які могли бути причетні до схеми.
Про це повідомив в телеефірі начальник Управління Офісу генпрокурора Іван Кісілевич, передає Укрінформ.
«Виведення коштів пов’язано безпосередньо з росією, а також посадовими особами з України. Точне коло посадовців встановлюється. Ясно, що одним з кінцевих бонефіціарів був саме обвинувачений екснардеп», — зазначив Кісілевич.
Розслідування стосується виведення за кордон майже 30 млн євро доходів, отриманих від експлуатації трубопроводу.

До схеми були залучені іноземні компанії

За даними слідства, кошти виводилися через іноземні компанії.
Зокрема, йдеться про компанію у Швейцарії, яка була бенефіціаром українського товариства з обмеженою відповідальністю, що володіло частиною нафтопроводу.
Також у схемі могли бути задіяні компанії з інших європейських країн, зокрема з Польщі та Чехії.
Кісілевич додав, що повне коло осіб і компаній, які були причетні до «труби Медведчука», ще встановлюється, проте слідство може стверджувати, яка сума коштів була «відмита», а також хто і у який спосіб їх отримав.
Нагадаємо, у 2023 році Господарський суд Житомирської області визнав власністю держави частину магістрального нафтопродуктопроводу «Самара — Західний напрямок», яка розташована на території України. Українську частину нафтопроводу певний час контролював екс-нардеп від «ОПЗЖ» Віктор Медведчук.
